【區議會開鑼】九龍城蕭亮聲獲選主席　民主派為反修例死傷者默哀

九龍城區議會今日（9日）下午召開第一次大會，民主派議員蕭亮聲及鄺葆賢分別獲選為正副主席，惟新任主席主持會議不久，議程中的「其他事項」是否涉及表決，及規程問題引起爭議，大批建制議員離場抗議。民主派議員其後為反修例死傷者默哀，自由黨何顯明則舉起紙牌，稱為台灣命案死者潘曉穎，及於上水被飛硬擊斃的羅伯默哀。

九龍城區議會今日召開首次會議。（李穎霖攝）

民主派議員蕭亮聲及鄺葆賢分別獲選為正副主席。（李穎霖攝）

動議提名黃國桐被駁回

選舉開始前，樂民區議員楊永杰稱黃國桐不甘敗於蕭亮聲，亦服務社區多年，「老當益壯」，動議即時提名他競逐主席，惟被民政事務專員以已逾提名時間為由駁回。

投票期間，楊永杰向傳媒展示一張於潘國華一欄蓋上印章，並於其他位置寫上字句，稱這張將會是廢票，惟民政事務專員仍將該選票視為有效選票。蕭亮聲最後獲15票，以5票之差擊敗潘國華，成為新任區議會主席。及後的副主席選舉中，鄺葆賢亦以15票，擊敗得10票的左滙雄，當選副主席。

楊永杰一度稱提出罷免主席

新任正副主席接手主持會議後，繼續討論議程中最後一項的「其他事項」，包括委任秘書、座位編配等，鄺葆賢亦指希望讀出口頭聲明。楊永杰、吳寶強及李慧琼均指，會議中的其他事項一般只作報告，要求主席澄清其他事項是否包括表決，而表決事項需事前列入議程，不應開壞先例。

爭議之下，蕭亮聲提出休會5分鐘，惟被建制派議員質疑休會的必要。蕭表示希望根據會議常規作出表決，如取得會議中大多數議員的同意便可作出休會，左滙雄、楊永杰等人指其表決行為是「大石砸死蟹」。蕭亮聲最後在只要求同意休會的議員舉手後，即宣布休會，建制議員不滿未詢問反對及棄權票，楊永杰一度稱要提出罷免主席動議。

建制議員質疑鄺葆賢有否根據會議常規，於開會前就宣讀口頭聲明通知秘書。（李穎霖攝）

李慧琼：表決應事前加入議程

休會期間，李慧琼指主席未回答其問題就作出表決，對此感失望，又指「無辦法」。她認為如只委任秘書，相信無人會反對，惟其他需表決事項，應事前加入議程，讓議員有時間作出思考，亦符合開會做法。李慧琼又指，現時區議會的情況仿似和立法會調轉，難以預計未來四年議會内爭吵，希望主席可以團結議員。

會議重新開始後，議會通過了委任秘書及坐位安排，亦通過成立檢討九龍城區議會會議常規工作小組，審議新的會議常規，惟就鄺葆賢在會議上作出口頭聲明的問題，再引發起爭議。

鄺葆賢提議議員為過去半年反修例運動中受傷者、逝者默哀。（李穎霖攝）

何顯明則舉起紙牌，稱為台灣命案死者潘曉穎，及於上水被飛硬擊斃的羅伯默哀。（李穎霖攝）

鄺葆賢被質疑宣言前有否通知秘書

建制議員質疑鄺葆賢有否根據會議常規，於開會前就宣讀口頭聲明通知秘書，獲秘書處肯定後，左滙雄、楊永杰等人再提出，一眾議員在今日會議中才正式委任秘書，質疑鄺所通知的秘書是否「有效秘書」。李慧琼亦指，過往新區議會的第一次會議都只選出主席，不少議員都尊重議程，而未呈交關於民生議題的討論文件，認為鄺可以於下次會議才作出宣言。

指蕭亮聲濫權 建制派議員離場抗議

潘國華亦多次發言指，區議會條例列明，議員作出的宣言內容，不得抵觸區議員職務，指如有抵觸，則是審議過内容的蕭亮聲失職。最終，蕭在多名建制派議員提出規程問題的情況下，依然接納鄺葆賢於會上作出聲明。除潘國華、何顯明以外，其他建制派議員離場抗議，指蕭亮聲濫權。

鄺葆賢其後作出聲明，指希望區議員未來可緊守崗位，追究近半年的社會運動中，發生過的濫捕、警暴等問題，又提議議員為受傷者、逝者默哀。在場議員中，只有潘國華在默哀時未有起立，而何顯明則舉起紙牌，稱為台灣命案死者潘曉穎，及於上水被飛硬擊斃的羅伯默哀。