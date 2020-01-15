長沙灣元州街、興華街和青山道一帶違泊問題日益嚴重，有貨車、旅遊巴長期違泊在巴士站前後及藥房、街市和菜檔附近，使道路由原有的三線變一線行駛，不僅堵塞道路致該路段交通不暢順，巴士乘客上落車時更構成危險，容易釀成車禍。該區區議員指，違泊現象除了因近期警方執法不足外，也是源於當區至今仍未有公眾停車場，促使問題惡化。

巴士站前違泊 乘客上落易生意外

據悉，該區違泊問題並不是新鮮事。違泊問題一早存在，但因警方間中也會前往執法，問題未至非常嚴重。民協深水埗元州區議員利瀚庭認為，近期因警方落區執法不足，問題變得更為嚴重。「違泊車輛會停在巴士站前後，除了巴士不能靠站上落車外，市民均要在半路上上車，容易造成交通意外。」違泊車輛除了會令道路堵塞，亦會遮擋部分視線，使車輛和市民難免有碰撞。利更指出：「近期平均每個月我都收到通知，有街坊因為違泊問題導致他們受傷。」

元州邨居民報案 惟警方冷處理

利表示，曾經有車輛違泊在元州邨一帶，使垃圾車難以進入元州邨裏。更有元州邨街坊因為違泊事宜，向警方報警求助，惟得到回覆指「沒有人手」，故拒絕處理。街坊認為警方此回覆極為「誇張」，他建議警方應把警力放回社區，處理地區事務，表明會在區議會中聯同民協向警方要求多加到社區執法。

運輸署倡「智能停車場」造價貴 區議員：遠水不能救近火

利指出，本區車位不足，惟至今仍未有公眾停車場。他認為：「長沙灣事，應由長沙灣自行處理。」雖然政府在上一屆區議會中提出「智能停車場」的概念，惟利稱運輸署在停車場由建議到正式落成的建議期為六年，形容「遠水不能救近火」。他指「智能停車場」不僅造價貴、時間久，而且提供車位少，不能滿足區內所需。故此，他認為使用現有政府用地改建公眾停車場的做法效益較大，一來能配合警方抄牌行動，二來能引導車主使用公眾停車場，從根本解決該區違泊問題。