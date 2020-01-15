【東區和你宵】儲印花換福袋　區議員籲居民參與：支持小店

農曆新年將至，由於政府早前宣布今年年宵市場不設乾貨區，民間自發舉辦「和你宵」。當中「東區和你宵」設有儲印花換福袋的方式，吸引東區居民幫襯區內「黃店」。東區鯉景灣區議員韋少力指，區內居民對政府取消年宵乾貨區感失望，認為民間自發的「和你宵」正正能填補這個缺失。

韋少力認為，至反修例運動後期，隨著「黃色經濟圈」冒起，「市民有意識唔去幫襯大集團，轉而幫襯小店，令小店生意有慢慢好轉，能夠生存落去。」（黃廸雯攝）

儲印花換新年福袋

韋少力在社交平台上發文呼籲市民參與「東區和你宵」。「東區和你宵」活動將於1月18至19日舉行，而儲印花的活動則由1月12日至19日期間進行。市民拿取印花卡後，光顧參與活動的約三十間店舖，包括食肆、雜貨店、藥房等，便可取得印花一個，集齊6個印花，即可前往西灣河連儂牆換領新年福袋一個。

取消乾貨區 東區居民感失望

韋少力稱她支持「東區和你宵」活動，其中一個原因是，區內居民對政府取消年宵乾貨區感到失望，「東區不像九龍，有花墟、市集，因此這裡的居民十分依賴維園，乾貨區取消了，居民便沒有其他選擇。」因此當民間自發舉行「和你宵」活動時，她認為這是一個代替品，讓居民「試吓新嘢」。

對於政府取消年宵乾貨區，韋少力指，「明白政府有他們的考慮，但咁樣係有少少斬腳趾避沙蟲，其實政府係應該要主動做多啲去化解社會矛盾，依加佢哋唔做，咪變成由民間自發。」

區議員韋少力：支持小店

她又指，自反修例運動爆發至今，對區內不少店舖帶來影響，有店舖因而結業，「但數量唔算多。」直至運動後期，隨著「黃色經濟圈」冒起，「市民有意識唔去幫襯大集團，轉而幫襯小店，令小店生意有慢慢好轉，能夠生存落去。其實我哋係應該要支持小店。」

她又指參與是次「東區和你宵」活動的店舖大都是持有相同政見的「黃店」。被問到會否擔心引起衝突，她表示不擔心，「儲印花活動本來就有很多商店在做，而且儲印花不涉及金錢交易，很多街坊都支持，相信不會發生衝突。」

街坊讚程序簡單

在太安樓排隊光顧「黃店」的張小姐搬來西灣河約三個月，她指慶幸自己能參與「東區和你宵」活動，因擔心弄皺印花卡，特意以文件套套著，目前欠三個印章便能換取福袋，笑言需再來光顧黃店數次，「之前成日有人話會搞唔成，但今次係搞得好，覺得附近幾區一齊搞得幾好」。張小姐指，一直有留意店舖的政治立場，「但本身淨係知幾間，依家有個list分清楚，幫襯唔係只為個印仔，唔使集中排幾間，可以多啲人嚟幫襯」，認為此舉長遠來說對黃色經濟圈有益。

另外兩名光顧太安樓「黃店」餐廳的顧客表示，只欠兩個印仔便儲齊，笑言程序「好簡單之嘛」，兩人雀躍地與老闆分享在哪間餐廳蓋印，老闆稱最想要「連豬」造得較好的印仔，惟印仔隨機派送，他未能獲得心儀印章。