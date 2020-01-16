鄧炳強今赴中西區區議會　50人揮國旗撐阿Sir　梁國雄李偲嫣對罵

今日下午2時，中西區區議會舉行第二次大會，會議議程第6項為「警務處處長與中西區區議員會面」，時間約60分鐘。今次是鄧炳強上任以來，首度以「一哥」身份出席區議會，相信會與區議員交流區內治安等問題。下午近1時，中西區議會開會地點海港政府大樓地下，已有近50人排隊輪候區議會旁聽公眾席，當中多數人手持國旗及區旗，並高呼「阿sir加油」。

下午近1時，中西區議會開會地點海港政府大樓地下，已有人排隊輪候區議會旁聽公眾席。（李穎霖攝）

新一屆區議會會期展開，多個區議會都計劃成立工作小組、委員會或者辦聽證會，跟進區內治安及反修例風波中警察失職等問題，大埔區議會早前已成立了「保安及政制小組」。今日「一哥」鄧炳強相信會與中西區區議員交流區內治安等問題。據知，鄧炳強下周三（22日）下午亦會出席荃灣區區議會會議，當日有多個議程涉及警方，估計鄧炳強只會出席第一項議程，與區議員交流。

約50人輪候旁聽席 揮動國旗撐阿Sir

下午1時，中西區議會開會地點海港政府大樓地下，有近50人排隊輪候區議會旁聽公眾席。排隊期間，不少人揮動國旗及區旗，高呼「阿sir加油」，並展示「一哥止暴有良方」等標語。現場未見防暴警員，但有十多名軍裝警員在大樓地下、示威區、附近天橋及出入口維持秩序，軍裝警中亦有旗手。

親中示威常客傅振中一度叫手持國旗及區旗的人士，大叫口號，並為他們拍下影片，他向記者表示，該些人士並非團體，只是在通訊軟件群體上得知「一哥」今日會出席區議會會議，故特意前來。傅振中又指，有關人士皆是香港人，並非特意從內地來港，惟記者發現部份排隊輪候公眾席的人士操普通話。外號「大波Man」、曾任警員的石房有亦有到場支持。

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下午1時半，大批撐警人士轉往大樓另一邊入口的示威區繼續叫口號，輪候公眾席的隊伍只有30多人，當中未中有人手持反對警暴的標語。示威區其後有撐警人士突然將印上許智峯相片的標語，放在地上踐踏」。

社民連梁國雄、黃浩銘及古思堯隨後到場，並掛起「抗警暴，反加薪」的橫額。期間有撐警人士指罵社民連成員，並一度走近破壞社民連直幡，雙方一度發生爭執，軍裝警員隨即上前分開兩批人士。梁國雄與撐警人士李偲嫣在場對罵。