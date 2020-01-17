【連儂牆】區議員橫額變社區連儂牆　任人貼文宣　冀加強市民溝通

連儂牆於去年下半年在各區遍地開花。近月社會衝突稍緩和，有人因貼文宣被捕，也有人陸續撕去連儂牆上的紙張，政府部門亦於近月紛紛清理連儂牆。多區區議會也於近日討論設立社區連儂牆事宣，有元朗區及沙田區區議員便於日前，率先利用議員橫額變成「連儂牆」，供人任意貼上紙張或文宣。有區議員指，期望利用「連儂牆」橫額，加強區內居民溝通。

元朗區區議員方浩軒於昨日（16日）在十八鄉路尚悅對面及馬棠路大坑渠上，掛起兩塊白色橫額，上面寫上「十八鄉中連儂牆」，旁邊則是議員辦事處的通訊欄。方浩軒指，有鑑於最近收到許多市民反映，在元朗西鐵站張貼文宣時屢被拘捕，故欲在區內設立一個連儂牆。他又指，歡迎在牆上分享文宣及任何對社區的想法，亦沒有打算限制張貼的內容。

元朗區區議員方浩軒於昨日在十八鄉路尚悅對面及馬棠路大坑渠上，掛起橫額任人張貼文宣。（受訪者提供圖片）

目前地政總署容許區議員在該任期內，於社區內選取十個橫額展示點，經批準後可於該址掛上宣傳品。方浩軒補充，本來區內欠缺供居民溝通之用的告示版，設立連儂牆亦有加強溝通之用，「連儂牆其實並不是因為社會運動才要做，透過這塊橫額，可以知道自街坊對香港的看法，是一個溝通的渠道， 無論香港在什麼社會環境也需要。」

方浩軒又指，過去在區議會選舉中，多名議員橫額多次被破壞，亦預期是次的「連儂橫額」會被破壞，「其實我也是試驗心態，期望區議員的角色能為連儂牆留下紀錄。」

律師黃國桐早前曾表示，若有人於公眾地方張貼告示，當中包括招貼或海報，有機會觸犯公眾衞生及市政條例。沙田區區議員冼卓嵐指近日收到許多市民反映，在街上張貼文宣時有被捕風險，故期望利用區議員的資源，為市民設立「社區連儂牆」，在社區內讓市民能安心地抒發意見，「暫時應該在任期內都會存在。」

冼卓嵐分別在鞍誠街花園、耀安邨耀平樓對出及耀安邨巴士總站外單車徑設立「社區連儂牆」。他指，任何人都可以利用他的橫額位置貼上文宣，但他又指使用連儂牆有一個規則，「為了確保橫額上的內容，任何我認為不適合的事情，或者不實的指控，我辦事處的職員都有權力移除。」冼強調，橫額是區議員的資源，因此有權利確保資源得到適當運用，但他又表示如對他的合理批評或會接受，「準則唔會好嚴格，唔會唔啱聽就移除。」