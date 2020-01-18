長洲舊衣堆滿地淪老鼠樂園　區議員：街坊最關心的民生議題

年近歲晚，大家都捉緊時間進行大掃除，長洲有舊衣回收箱因而常常爆滿，一袋袋的衣服堆積滿地。由於回收箱位處街市及垃圾站旁，招致衛生問題，有老鼠在舊衣堆中出沒。離島長洲區議員梁國豪指，上任數星期，已接獲多位街坊投訴，「是街坊最關心的民生議題。」

舊衣回收箱爆滿 情況持續數月

梁國豪指，位於長洲市政大廈外的兩個舊衣回收箱經常出現爆滿的情況，「每二至三星期就會出現一次，尤其是星期五、六的日子，情況已經持續了約兩三個月。」他解釋，負責回收的機構「地球之友」每星期會派員收集一次，但由於居民不知道實際收集衣物的時間，使衣物堆積一星期。

梁國豪指，位於長洲市政大廈外的兩個舊衣回收箱經常出現爆滿的情況，「每二至三星期就會出現一次，尤其是星期五六的日子，情況已經持續了約兩三個月。」（受訪者提供）

他續指，由於臨近新年，很多居民都會進行大掃除，便把自己不再需要的衣服捐出來。「拎到嚟發現回收箱爆滿，唔想拎返去，就擺在旁邊。環保意識唔夠高，結果堆到成地都係衫。」加上其中一個回收箱把手損壞，使用上不便；以及有不少街坊會翻找舊衣，把舊衣撿回家，結果導致衣物散落一地。

梁國豪日前前往長洲市政大廈外巡視舊衣回收箱情況，當時回收箱旁堆的衣服已經被清理。（受訪者提供）

位處街市、垃圾站旁 惹老鼠聚集

由於回收箱位處長洲街市對面，右邊就是垃圾站，街市及清潔工人經常洗地，水沾濕舊衣服，老鼠又從垃圾站竄至舊衣堆中，有長洲居民在網上留言稱「夜晚嘅時候老鼠係上面跳黎跳去，好似遊樂場咁，經過會聽到吱吱聲。」梁國豪指，舊衣堆積形成的衛生問題「成為最多街坊討論的民生議題，我上任短短數星期，已接獲至少十位街坊表達對事件的憂慮，認為咁樣好污糟，而且係浪費咗啲衫，想快啲解決呢個問題。」

「地球之友」共在長洲設置三個舊衣回收箱，兩個在街市，一個在網球場。（受訪者提供）

地球之友：正與民政處商討選址

「地球之友」回覆《香港01》查詢表示，「地球之友」於長洲一共放置了三個回收箱，兩個在街市，一個在網球場。他們逢星期一會派員收集三個回收箱的舊衣。由於年近歲晚，是舊衣回收的高峰期，「地球之友」已把收集舊衣的次數由一星期收一次，增加至兩次（逢星期一、五）。至於選址方面，「地球之友」指會聽取區議員及街坊意見，現已開始與民政事務處就街市的舊衣回收箱選址進行商討，惟暫未有定奪。