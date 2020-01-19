社企黃店PayMe戶口轉賬上限爆額　滙豐：可選PayMe for Business

社企餐館突然被停收PayMe惹起爭議。位於牛頭角的膳心小館，在農曆年前推出應節小食，產品大賣，本應可賺到盆滿缽滿，但由於客戶以PayMe方式付款，近10萬元卻懷疑被「扣起」，無法轉至公司戶口，小店將事件在網上公佈後，引起迴響，有人認為因小店的政見問題被針對，亦有網民解釋是PayMe個人戶口設有轉賬限額，該店或因金額太大而無法順利轉賬。滙豐銀行發言人則表示，基於安全考慮，PayMe設有儲值、增值及轉賬限額，如進行個人對商戶轉賬（P2M），商戶可選用PayMe for Business，當中並沒有設立任何交易限額，滙豐銀行又指，將聯絡涉事客戶作進一步跟進。

近日膳心小館發現共$9993.8的收入被PayMe扣起，不能轉至其公司戶口。 (陳康智攝) 位於牛頭角的膳心小館，每日均在深水埗、牛頭角及油塘等地區向有需要長者提供派飯服務，農曆年前推出應節食品如蛋卷、角仔、盆菜及糕點等，為政見相近的人士提供就業機會。產品大賣，部分糕點更多賣到斷市，但落單時，大量客戶要求小店以PayMe形式付款，可是，近日小店發現共$9993.8的收入卻被滙豐銀行「扣起」，不能轉至其公司戶口。由於PayMe沒有設立熱線，小店負責人多次發短訊聯絡PayMe，甚至向金管局投訴，均不獲回應。負責人在網上發文，認為被PayMe「扣錢」一事直接影響其扶貧工作，亦令負責人不敢再叫客戶在訂貨或落訂時，將錢存入PayMe戶口，引起不便。

記者到膳心小館向負責人了解事件，負責人表示，由於他們沒有香港戶口，目前以一個外國銀行戶口開設PayMe功能，又懷疑凍結款項事件牽涉到政見問題，「之前爆咗（款項）都冇停戶口，4月1號就要報稅，再唔搞條數，解釋唔到近10萬蚊去咗邊，係最近出咗報道話係黃店，就俾人凍結款項」，並指已就事件尋找義務律師協助，將入稟控告PayMe需解除凍結戶口、賠償法庭費用，以及更正無理凍結款項的制度。

香港01就事件向滙豐銀行查詢，發言人解釋，PayMe為個人對個人轉賬（P2P）而設，基於安全考慮，PayMe設有儲值、增值及轉賬限額，如進行個人對商戶轉賬（P2M），商戶可選用PayMe for Business，當中並沒有設立任何交易限額。滙豐銀行又指，當他們知悉以上事件，將聯絡涉事客戶作進一步跟進，並提供適當的個人對商戶轉賬（P2M）解決方案。