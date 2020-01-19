【逆權車主】欣盛苑停車場業主再改租位安排　租戶下月起罷租抗議

粉嶺欣盛苑停車場再添風波，大業主董輝記木業早前貼出通告，確定今年即將調高租金，惟突然又推出「低層固定車位一年租賃計劃」，指只要租戶願簽下租約，一年內可免於加租，做法引起租戶不滿，被指企圖推出「不平等條約」。由租戶組成的「欣盛苑停車場關注組」指，逾30租戶已決定下月起罷租，並於今日(19日)環繞屋苑外圍慢駛數圈，向大業主抗議。

粉嶺欣盛苑停車場被爆疑違契拆售車位予街客後，去年11月又突推行新政策，要求租戶每月以先到先得的方式，重新辦理租用車位手續，並將大量天台月租車位改為時租，令部分本來租用較便宜的天台車位月租戶，需繳付更多租金，租用有蓋車位，變相加租。大業主同時被發現圍封起場內部分車位，被質疑以此控制車位數目。場內的車位一直非全數出租，而租金較同區其他停車場高之餘，場內多處設施損毀多時亦未獲維修，故租戶曾多次要求大業主溝通，望可改善租用安排，同時表達減租的訴求，及蘊釀罷租，惟一直不獲回應，至近日大業主又出「新招」。

粉嶺欣盛苑停車場被爆疑違契拆售車位予街客，又將大量天台月租車位改為時租後，再添風波。(李穎霖攝)

停車場大業主於12月在停車場內張貼通告，確定2020年會加租，又推出「低層固定車位一年租賃計劃」，指明租戶簽下租約一年低層車位租約，一年內租金會維持於$3400(即現時水平)。安排再次惹來租戶不滿，認為有關計劃是「不平等條約」，簽約租戶被「綁死」一年之餘，亦造成其他不公平情況。

停車場大業主於12月在停車場內張貼通告，確定2020年會加租，又推出「低層固定車位一年租賃計劃」，惹來租戶不滿。(李穎霖攝)

欣盛苑停車場低層月租車位現時租金為$3400，為場內租金最貴的車位，而高層車位及露天車位租金，分別為$3000及$2600。「欣盛苑停車場關注組」成員Gary指，暫未知大業主會於何時、加多少租金，而推行了一年租約過後，雖然願意簽約的租戶可免於加租，但現時租金較便宜的車位，月租被加至低層車位的租金水平亦不足為奇：「大業主想綑綁，想(兩項措施)像配套一樣推出。」現時一年租賃計劃只適用於低層車位，惟Gary指出，大業主尚未公佈有關計劃的名額共有多少個：「其實也不知道有多少個(一年租約車位)，這是『焗』租戶簽約。」

「欣盛苑停車場關注組」成員Gary指，暫未知大業主會加多少租金，現時租金較便宜車位的租戶，月租被加至低層車位的租金水平亦不足為奇。(李穎霖攝)

為抗議大業主的做法，及要求減租，近20名租戶今日將打着死火燈的車輛駛出停車場，同時舉起印上訴求的紙牌，環繞屋苑外圍慢駛數圈，亦會於下月一日起發起罷租行動。Gary指，罷租行動會有逾30名租戶參與，將一同租用區內一個露天車場，今日下午亦已完成付款。

為抗議大業主的做法，及要求減租，近20名租戶今日將打着死火燈的車輛駛出停車場，同時舉起印上訴求的紙牌，環繞屋苑外圍慢駛數圈。(李穎霖攝)

+ 3 + 2

事實上，租戶曾多次就租用車位問題，向大業主提出抗議，並要求溝通，惟一直未獲回應。「我們不是沒有作聲，而抗議的動作亦算大，但董輝記不和我們溝通，不作談判，繼續加租，又做一些我們認為是分化的動作，如綁住(月租)$3400的車主，變相少了人加入我們(抗議)。」

Gary表示，本月5日關注組向管理員交請願信時，已提出以14日為限，要求大業主回應，而時限至今屆滿：「我們的訴求很明確，也給了時間，要和我們談的話，就來談。」現時至下月仍有近兩星期時間，大業主會否在此之前與租戶商議，仍是未知之數，不過，Gary指，無論大業主提出甚麼方案，都會「走一次」，「我們不想像是被大業主玩弄於股掌之中，拖到最尾才和我們談。」

Gary指關注組每個月在屋苑內擺一次抗議的易拉架，並成立了通訊群組，讓街坊一同討論，並關注停車場以外的屋苑事宜。(李穎霖攝)

關注組曾就停車場事宜，向屋苑法團求助，而早前更派成員參與法團委員補選。雖然最後只有一名成員當選，惟仍無功而回，亦開始發現法團有「奇怪的地方」。為了令街坊了解事件，Gary指關注組每個月在屋苑內擺一次抗議的易拉架，並成立了通訊群組，讓街坊一同討論，並關注停車場以外的屋苑事宜：「希望令街坊知道這件事，一起去監察，下次法團再選舉時，可以打破現時的僵局。」

早前香港01曾報導，停車場大業主將場內月租車位租予商戶訪客，疑違地契，而地政總署當時回覆雖指，北區地政處正跟進有關個案，惟強調該場地的地契條款沒載有限制停車場營運模式的條文，業權人以時租或月租方式出租車位，而能提供既定數量的車位予住戶及其訪客，便不會違反地契條款。不過，北區區議員林淑菁表示，曾有街坊向停車場職員查問街客可租同時租車位多久，而職員當時指「泊多久都可以」，質疑大業主的做法依然違契，將加上大業主拆售車位予街客的事宜，一同向地政署作出跟進。

北區區議員林淑菁表示，佩服並尊重租戶的行動，指租戶向大業主作出抗議的同時，自己身為區議員亦會施加壓力，要求官員作出監察。(李穎霖攝)

林淑菁指，舊屋苑的地契條款或不完善、有漏洞，署方需好好把關，並確保新屋苑的地契不會出現同樣問題。她又表示，佩服並尊重租戶的行動，指租戶向大業主作出抗議的同時，自己身為區議員亦會施加壓力，要求官員作出監察。