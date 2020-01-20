天悅廣場店舖櫥窗掛滿紙紮公仔　原租戶：坐10分鐘都頭痛

有遊戲卡店舖掛滿紙紮公仔，嚇煞旁人？長沙灣天悅廣場1樓一間遊戲卡店舖，被網民拍得一張在玻璃掛滿紙紮公仔及照射紅燈的畫面，令人不寒而慄。有網民指因對面店曾答應「頂舖」，最後卻反口，令涉事租容大蝕三個月租金，結果擺出「風水陣」報復。記者今日前往該處了解，發現仍照射著紅燈，但紙紮公仔已被人放回地上，門口則貼上一隻Pepe揮春，未見有負責人出現。

被指曾掛上紙紮公仔及照紅燈的店舖位於145號，原為遊戲卡店幻影卡社，該店現已搬往169號店。幻影卡社男負責人指，2016年至2018年原租長沙灣天悅廣場145號舖約兩年，經營card game，惟145舖沼氣問題嚴重，形容「越嚟越犀利，坐喺度10分鐘都頭痛」，曾向食環投訴，亦向業主及管理處反映多次惟不果，2018年天悅廣場145舖更加租一成，遂搬往169號舖。現場所見，145號舖暫未租出，櫥窗上的白板寫著「2月份CARDHUB將同各位player初次見面」，懷疑CARDHUB下月承租該處。

原被掛起的紙紮公仔，已被人放回地上。（蔡正邦攝）

幻影卡社男負責人指，天悅廣場的管理處管理不善，場內通風口及冷氣機滴水問題多年持續；形容場內card game店「爆棚」，生意難做，「 唔止10間8間，（懷疑）20間都有」，不少街客於場內遊走賣卡，惟管理處「唔理」，不會趕走於場內兜售生意人士。幻影卡社男負責人指，懷疑場內不少店舖屬同一業主，他聲稱透過網上圖片得悉145舖一度掛紙紮公仔，但不願評論事件，稱「唔得閒」後掛線。

現場貼有一張照片，指曾被人淋潑紅油的106號舖，是誤中紅油。 (蔡正邦攝)

至於位於「紙紮店」對面的106號舖新星卡社早前被人淋潑紅油，卻有人貼上一張貼片，寫著「本身想淋107，淋錯sorry」指自己「淋錯紅油」，紅油雖已被清理，但地上仍有少量的紅漆迹。目前106號舖正在招租，在手寫的招租廣告相，被人貼上兩張「光復香港」的貼紙。該店亦在去年12月30日在facebook發出聲明，指門口被人潑上紅漆，地上則散落四張黑色白字，印上「天悅黑店」的紙張，當時負責人譴責涉事者惡意中傷，並無與人結怨，並報警處理。

翻查資料，去年12月30日凌晨，天悅廣場一樓一間售賣遊戲卡的店舖遭人淋潑紅油，玻璃大門沾有大片油迹。2018年8月10日凌晨，天悅廣場一樓一間專賣《遊戲王》紙牌遊戲的玻璃櫥窗亦被人淋紅油。