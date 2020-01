啹喀後裔三辦越野跑山賽　仿昔日訓練路線　冀光復香港啹喀史

主權移交前,英軍曾派駐尼泊爾僱傭兵(俗稱「啹喀兵」)守衛香港邊境。為紀念駐港啹喀兵,第三屆QNET Gurkha Trailblazer越野跑比賽將於今年2月8日,假新界八仙嶺郊野公園舉行。 賽事進入第三年,主辦方冀Gurkha Trailblazer復興香港啹喀史,主辦方之一香港啹喀墳場基金(Gurkha Cemeteries Trust Hong Kong)發起人Amod Rai指,希望活動能推廣香港多元歷史的一面,讓香港身份更具獨特性。

Gurkha Trailblazer越野跑山比賽自2018年起舉辦,今年踏入第三年。

駐港啹喀兵與跑山賽關係匪淺。「毅行者」賽事最初亦是由女皇啹喀電訊團籌辦(Queen’s Gurkha Regiment),曾只供駐港英軍參與,及後才樂施會合辦並開放給公眾參與。不過這段歷史隨年月為港人淡忘。

去年比賽有近20多名啹喀兵後代及5名退役啹喀兵參與賽事。

全球首個以啹喀為題的越野跑山賽

自2018年起,香港啹喀墳場基金與樂幼計劃(Child Welfare Scheme)創辦Gurkha Trailblazer越野跑山比賽,迄今三年。賽事為全球首個以啹喀為題的越野跑山賽,希望向全球各地衝突中犠牲的啹喀兵致敬,亦希望紀念啹喀兵近50年在港的貢獻及犧牲。Amod指,「這活動將有助復興香港啹喀歷史成為港史的一部分(This event will also help to revive Hong Kong Gurkha history as part of Hong Kong history)。」

勝出者可獲Khukari彎刀獎座。

慈善賽為尼泊爾學童升學籌款

賽事將於下月8日舉行,本月31日為截止報名日期。賽事分為12公里或26公里兩條越野路線。勝出者可獲Khukari彎刀獎座,按時完成比實者則可獲參照啹喀兵勳章設計的獎牌。賽事籌得款項將會轉交香港啹喀墳場基金及樂幼計劃。前者將支持在港尼泊爾學童升學,增加他們向上流動的機會,及基金會在港推廣及保存啹喀歷史。後者則會改善尼泊爾學校設施,以保護學童安全,Amod期望賽事日後能成本地越野跑的日程之一,吸引世界各地越野精英來港。

Gurkha Trailblazer籌得款項將尼泊爾裔學童升學。

啹喀兵曾於八仙嶺受訓 今成比賽路線

今年跑山賽繼續於八仙嶺郊野公園舉行,比賽路線別具歷史意義。當年,啹喀兵曾在邊境堵截非法入境者,並維持城內治安、救災等。而八仙嶺郊野公園則是駐港啹喀兵模擬戰爭演習及訓練「Bulldog」的地方。 Bulldog是啹喀士兵間獨有的訓練,士兵需揹厚重裝備及武器來回跑上及下山。

八仙嶺郊野公園則是駐港啹喀兵模擬戰爭演習及訓練「Bulldog」的地方。

啹喀後裔:啹喀歷史不應被利益所濫用

目前,大部分居港尼泊爾裔人口為前啹喀兵(Gurkha)及其後裔,但多年來他們仍面對不少未解的歧視。自反修例運動開始以來,曾有港鐵高層指將聘前啹喀兵在內的「特遣部隊」,處理示威者跳閘及破壞設施行為。當時傳媒引述港鐵高層表示,尼泊爾人不諳廣東話,故不會被粗口牽動情緒,有助減低衝突。

目前在港生活的尼泊爾裔人口,不少為啹喀軍人後裔。部份人的祖先便埋於新界新田解放軍軍營內的「啹喀墳場」。

身為啹喀後裔的Amod認為,「啹喀歷史被視為世界史及香港歷史一部分,它不應被不同組織或權力為利益所濫用。」(Gurkhas history is regarded by the world and it is part of Hong Kong history too, it should not be misused by the any organisation or authority for their interest. )。他補充大部分香港啹喀兵已屆退休之齡,認為相關特遣部隊或不是曾在港服役的啹喀。

Amod的祖父亦是啹喀士兵。他希望透過舉辦Gurkha Trailblazer,推廣香港尊重多元歷史、文化,從而消除歧視。

冀跑山賽助香港消歧視

Amod認為歧視之所以存在於香港,是因為我們不重視或擁抱多元文化。他希望透過舉辦Gurkha Trailblazer,助香港推廣尊重多元歷史、文化的意識,從而消除歧視。