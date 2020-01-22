鄧炳強赴荃灣區議會接受質詢　百名撐警人士舉國旗叫口號

警務處處長鄧炳強上周出席中西區區議會，他今午再出席荃灣區議會會議，接受區議員質詢。荃灣區議會今天會議將討論多項與警方有關的動議，包括要求成立獨立調查委員會、要跟進警方使用催淚彈情況等。下午1時起，大批撐警人士到達會場外高舉支持警隊標語，外號「大波man」的石房有亦有到場，不時與撐警人士打招呼及拍照。區議會門外則有約30名軍裝警員維持秩序。

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下午1時，荃灣地鐵站對岀位於多層停車場內的區議會門外，有約50名市民排隊進入議會旁聽。停車場地下亦有約100名市民舉起國旗，大叫「支持一哥，支持警隊，全面加薪，捉拿暴徒，缺一不可，你們辛苦了！」的口號，更有人指罵「垃圾記者」。有人稱自己來自團體「香港和平力量」、「政研會婦女團體」及由示威人士傅振中帶領等。外號「大波man」的石房有亦有到場，不時與撐警人士打招呼及拍照。

在區議會外的大河道，有一兩旅遊巴乘載了大約50名軍裝警員到場。至於區議會門外則有約30名軍裝警員維持秩序。

下午約2時，工黨主席郭永健到場，高舉「五大訴求，缺一不可」，叫「反警暴，反加薪」與撐警人士起爭執，雙方激烈推撞。警方架起圍欄分隔兩邊，傳媒聯絡呼籲在場人士讓路，有持槍警員到場巡邏。