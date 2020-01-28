【武漢肺炎】劏房戶一罩難求　社協促請政府確保口罩供應穩定

武漢疫情愈趨嚴重，全城搶購口罩自保，基層人士更是「一罩難求」。居於長沙灣的劏房戶龔先生表示，近日在區內的藥房搜購口罩不果，感到徬徨。香港社區組織協會幹事吳衛東表示，龔先生的個案只是冰山一角，近日很多劏房家庭也向他表示難以購買口罩，「佢哋話朝早7點半去排隊都買唔到，有啲太貴又負擔唔到」，即使一些社福機構或非牟利團體希望為基層人士搜購口罩，也是杯水車薪，促請政府在疫情下確保市場的口罩數量，或能安排在人流密集的地方派發，「口罩依家係好民生嘅事，點解我哋已經有03年沙士嘅經驗，政府防疫反應都係咁緩慢？」

獨居於長沙灣一劏房的龔先生表示，得知疫情愈趨嚴重，自己卻無法在區內購入口罩，感到徬徨。 (呂凝敏攝)

年約六旬的龔先生獨居於長沙灣的劏房約一年，曾任職清潔工，惟近半年失業。近日武漢肺炎疫情持續，人人四處搶購口罩，市面上存貨短缺，龔先生指，近日曾在長沙灣、深水埗及大角咀一帶的藥房搜購口罩，但屢遇困難，「試過去一間寫明有口罩賣嘅藥房，問啲職員有冇口罩賣，佢哋反問我要幾多」，最終職員沒有拿出口罩或向龔先生報價，他只好空手而回。龔先生懷疑市場上有人囤積口罩，「可能嫌你散買，唔係大量買」，又指若被人問及為何不戴口罩，他也不知如何回答。

近日疫情嚴重，新聞不斷更新各地確診人數及死亡數字。 (呂凝敏攝)

避寒中心密閉式設計 入住欠明確防疫指引

社協幹事吳衛東表示，社協旗下有五間中心，目前約有5萬個越南製口罩存貨，求過於供，「若以5萬受眾、每人派10個計算，都至少需要50萬個口罩，其實都頂唔到幾多日」。他指社協的宿舍是6人房，宿友在同一空間生活，更需要戴上口罩。

近日天氣寒冷，各區開放避寒中心，吳衛東昨日（27日）曾到南昌社區中心視察，約50名人士在會堂內避寒，大部份均無戴口罩，而會堂並無窗戶，若有一人染病，疫症傳染力極高，後果不堪設想，他促請政府在社區中心落實明確的防疫指引及程序，包括探熱、提供酒精消毒及派發口罩等。

質疑政府反應緩慢

此外，吳衛東質疑鄰近地區均紛紛推出相應措施去維持口罩供應穩定，但香港卻落後於人，「台灣限制口罩出口，確保境內供應正常，連澳門都向市民提供限量限價保證，香港同澳門都係特別行政區，資源又相對豐富，點解香港政府仲唔做啲嘢？」他指社協絕對願意為有需要人士派發口罩，但政府的推動力比民間力量大，確保口罩供應穩定的責任應在政府。他不滿政府在防疫工作上反應緩慢：「班官員之前出嚟都唔肯戴口罩，依家咪又係全部戴，醫護成立dirty team，一旦有症就要一齊入隔離營，啲醫護喺疫症肆虐期間冇得出嚟㗎喎，點解啲官員可以答得咁隨便？」

邱騰華稱或受年假及物流暫停 影響供應

商務及經濟發展局局長邱騰華今日在記者會上表示，得知本港口罩供應緊張，在生產方面，或受年假及物流暫停影響而少，亦有機會是內地需求增加，強調政府一直有採購供應，會確保前線人員需要，直接透過中央及海關聯絡，續批跟進，令物資能來港，故放假時亦有數以百萬計物資能來港。