【武漢肺炎】黃大仙區議員促增設撥款買口罩　街坊嘆要慳住用

多區口罩短缺，黃大仙區區議會原訂今日（29日）召開特別會議討論武漢肺炎疫情及相對措施，今早卻獲民政總署指，因應疫情嚴重，不宜聚集人群，故民政處屬下的區議會秘書處未能為會議提供支援，需要取消會議。一眾民主派區議員下午召開記者會，表示對民政總署取消會議一事予以強烈譴責。黃大仙區區議員尤漢邦指，原訂在會議上討論社會防疫措施，如增設撥款購買口罩派發市民，卻獲署方取消會議，批評政府置民生於不顧。目前全港口罩貨源短缺，有黃大仙居民接受訪問時沒有戴口罩，他指因貨源短缺而無法購買口罩，希望政府能向市民派發口罩。

尤漢邦表示，原在農曆新年前，已訂好今日開會日期，惟黃大仙區議會主席許錦成今早才接到民政總署電話，指因疫情嚴重，會議必須取消。尤指出，會議原意打算邀請政府部門及機構如食環、領展及港鐵代表出席，共同相討社區防疫事項，解答市民關心要點，並且增設購買防疫物資撥款等，但無故獲取消，他批評政府置民生於不顧，「區議會不能運作，牽連至議員無法找到政府部門跟進最新疫情消息，防疫工作全部停滯。」

黃大仙區區議會主席許錦成同樣對民政總署取消會議安排，表示強烈譴責。他指，區議會會議是由主席決定召開，不能由秘書處決定取消。許錦成表示，自己從民政總長副處長方面得知，民政署的地區諮詢中心目前會繼續營運，質疑不必特地取消區議會會議。許錦成補充，康文署及食環署等政府部門本已答應派代表出席大會，民政署卻拒絕出席會議，批評署方失職，他又認為未來須為區議會增設獨立秘書處。

全城貨源短缺 街坊盼政府派口罩

記者今午到黃大仙區的藥房巡邏口罩供應情況，黃大仙中心內一間藥房職員指，無法確認何時有口罩供應，至於消毒洗手液則有機會於下月中後有貨，「因為供應商仍在放春節假期， 未知其貨倉有幾多存貨。」另一藥房職員則指，無法確認何時才有貨，「全部消毒嘢都冇貨，全香港嘅藥房都好緊張，連自己員工都分唔到貨。」

一名沒有戴口罩、不願透露姓名的男街坊表示，自己近日來都買不到口罩。他認為，政府如找到貨源，應盡快向市民派發口罩，「聽到街坊講下個月肺炎會大爆發，依家好危險。」另一名街坊楊先生就指，自己平日外出街會隨身攜帶一個後備口罩，「依家口罩咁難買，查實都有啲慳住用。希望政府可以幫到手，如果真係有口罩派就好啦。」