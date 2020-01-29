【武漢肺炎】韓國駐港總領事館備15,000個口罩　向居港韓國人派發

武漢肺炎疫情持續，全城搶購口罩，致市場的口罩數量短缺。韓國駐港領事館今日（29日）在facebook專頁發出帖文，指明日（30日）起一連兩日向居港韓國人派發15,000個口罩，以解燃眉之急。

香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師鍾樂偉指，韓國駐港總領事館在其facebook專頁宣佈，將與香港韓人會，共同向因口罩缺貨而找不到口罩的在港韓國人，包括滯留在港、以及正在香港訪問或旅遊的韓國公民，免費贈送15,000個口罩（7,500個N95口罩及7,500個普通口罩） ，以解燃眉之急。

帖文所指，口罩於30日在韓國駐港總領事館、30日及31日在韓國國際學校派發，時間為早上10時至下午5時。根據領事館專頁資料顯示，每位合資格的韓國公民，可分別獲5個N95及5個普通口罩，領取時需攜帶可確認是韓國人的韓國護照照片（可以是手機拍攝的護照照片）或香港身份證明照片（可以是手機拍攝的香港身份證照片）。

由於口罩數量有限，領事館表明有可能因口罩數量不足而提前結束派發行動，但若數量不夠或缺貨問題持續，他們承諾會再向韓國政府追加採購。

韓國駐港總領事館帖文：https://www.facebook.com/kcginhk/