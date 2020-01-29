武漢肺炎疫情持續，全城搶購口罩，致市場的口罩數量短缺。韓國駐港領事館昨日（29日）在facebook專頁發出帖文，指今日（30日）起一連兩日向居港韓國人派發15,000個口罩，以解燃眉之急。今早逾300名合資格人士前往韓國駐港領事館排隊，惟有人不滿在預定派發時間前已派完口罩，指領事館安排混亂。此外，為預防新型冠狀病毒，領事館會關閉至2月2日，有特意前來欲領取簽證的印裔女子亦指，其護照及簽證均在領事館內，目前無法前往韓國。

香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師鍾樂偉指，韓國駐港總領事館在其facebook專頁宣佈，將與香港韓人會，共同向因口罩缺貨而找不到口罩的在港韓國人，包括滯留在港、以及正在香港訪問或旅遊的韓國公民，免費贈送15,000個口罩（7,500個N95口罩及7,500個普通口罩） ，以解燃眉之急。

帖文所指，口罩於30日在韓國駐港總領事館、30日及31日在韓國國際學校派發，時間為早上10時至下午5時。根據領事館專頁資料顯示，每位合資格的韓國公民，可分別獲5個N95及5個普通口罩，領取時需攜帶可確認是韓國人的韓國護照照片（可以是手機拍攝的護照照片）或香港身份證明照片（可以是手機拍攝的香港身份證照片）。

由於口罩數量有限，領事館表明有可能因口罩數量不足而提前結束派發行動，但若數量不夠或缺貨問題持續，他們承諾會再向韓國政府追加採購。

韓國駐港總領事館帖文：https://www.facebook.com/kcginhk/

韓國正防範病毒傳入，圖為正在仁川機場消毒清潔的清潔工人。（Getty）

提早派籌惹不滿 排隊人士指安排混亂

韓國公民Taehyuk Jang指，他於早上9時40分已經到達領事館，唯當時領事館外已經人滿為患，目測約有三百人排隊等候。當時領事館職員叫他先到樓下領籌，他的籌號為202號，然而到他重上五樓領事館，職員指所有口罩已經派完。他再看韓國朋友的訊息，發現領事館早於9時20分已經開始派籌。

「我感到失望及憤怒（upset and angry），他們公布的消息是早上十時才派發，但事實上，早在十時之前已經完成整個派發程序，導致很多排隊人士無法拿取口罩。如果領事館依照他們的公布，安排不那麼混亂，於早上十時才開始派，並且限每人只取十個，那麼這裡的人都能拿到口罩。」他指他家裡只剩幾十個口罩，完全不夠用，現在只能拿着號碼籌，看會否再有機會可以拿到口罩。

Taehyuk Jang先生於早上9時40分左右到達領事館，取得202號籌，唯仍領取不到口罩。（鄧栢良攝）

怕人多不敢前來排隊領取

有從韓國來香港讀大學的李小姐亦拿不到口罩，她指教會中有不少朋友本來亦想前來排隊，「但他們沒有口罩，擔心這裡人多反而會更加危險，所以都不敢來排隊。」她現在於香港大學就讀二年級，居住的宿舍本來可以任取口罩，但近日改變政策，限每名宿生每次只可取一個，「但萬一我要離開宿舍一段長時間，一個口罩並不夠用。」

記者於早上10時15分左右到達韓國駐香港總領事館，當時口罩已經派完，只剩下部分少量無法領取口罩的人士。（鄧栢良攝）

記者於早上10時15分左右到達韓國駐香港總領事館，當時口罩已經派完，只剩下部分少量無法領取口罩的人士。（鄧栢良攝）

領事館延期關閉 市民無法領取簽證

由於反應熱烈，韓國駐香港總領事館指若口罩短缺問題仍然存在，韓國會考慮提供額外支持再進行分發。另外，領事館職員於閘外張貼告示指，為預防新型冠狀病毒，領事館會關閉至2月2日。有印裔女子本來正向韓國駐香港領事館申請前往韓國簽證，並於2月2日飛往韓國，現時護照及簽證均在領事館內，無法前往韓國，現正透過韓國駐香港總領事的緊急電話與職員聯絡。

口罩派發完畢後，職員於鐵閘上張貼告示。（鄧栢良攝）