【武漢肺炎】老鼠嶺5公里現至少11個棄置口罩　醫生：欠缺公德

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，大部分市民出外都會戴上口罩，不過，假日到郊野地方，有些人或會除下口罩「唞下氣」，但就未必人人記得要妥善處理自己的口罩、「自己垃圾自己帶走」。昨日（2日 ）Facebook專頁「香港山女」發帖，指行山期間見到不少口罩被胡亂棄置，擔心污染環境的同時也會令病菌散播。家庭醫生亦批評，亂棄口罩的人士不顧公德之餘，連基本防疫意識也是欠奉。

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據「香港山女 Mountain Girl HK」負責人山女指，日前在粉嶺老鼠嶺一帶及附近行山時，沿途見到地上有不少口罩垃圾，因此決定逐一拍下照片，「早幾日見到其他山友都有影過 （山上的棄置口罩），所以自己行山時都諗住影低，順便統計下見到幾多，點知都真係幾多。」山女表示，在短短五公里的路程，已見到至少11個口罩，形容情況是十分誇張。

家庭醫生：返到屋企先綁好棄置

「其實口罩咁細個，唔明點解嘅人仲要隨處亂掉。見到有啲口罩係已經綁好，似乎係特登掉喺郊野，唔係淨係唔小心吹走！山女形容，亂棄口罩非常可惡，呼籲大家在疫症橫行的時候更要管好自己的垃圾；又指出在部分沒有清潔工的郊野地方，口罩不知何時才能被清理，認為即使山野間人較少，但亂棄口罩隨時將之變成更加高危的地方。山女亦希望，政府能早日採取全面封關等措施，防止疫情繼續蔓延到香港。

家庭醫生關嘉美指出，用過的口罩不應隨便除下，應盡量丟棄在家居垃圾桶，「口罩係出門時戴，之後全程都唔應該除低。我成日強調，就算係搭𨋢都要戴住口罩，返到屋企先至綁好棄置，跟住再洗手消毒。」她表示，在郊野地方胡亂棄置口罩欠缺公德，易令口罩內外的病菌傳播開去，同時亦罔顧公共衛生。不過，關並不建議大家自行清走市區、山間的棄置口罩，「真係唔知道會係咩人戴過，最好都係通知政府部門，留返畀有防護衣、手套嘅清潔工人去到處理啦。」