【武漢肺炎】30箱菜免費派長者　大埔菜檔：我們為慈善

武漢肺炎疫情持續，雖然一度在香港掀起了糧油食品的搶購潮，不過仍有不少商店願和港人共渡時艱，為市民提供物資。大埔有菜檔今日於大元街市門口，免費向長者派發30箱蔬菜，職員指有此安排是「為慈善」，希望令長者開心一點。有前往領取免費菜的長者大讚此舉是正能量。

派菜消息一傳出，吸引大批區內長者前來。 (陳蕾蕾攝)

「祝你身體健康、身壯力健。免費派菜，不用錢，過來！」下午時分，有菜檔職員將多個裝有蔬菜的發泡膠箱，放在大埔大元街市門前，並如此叫喊。發泡膠箱堆上的一塊手寫告示指，武漢肺炎疫情嚴重，而「對抗疫情人人有責」，故菜檔今日會向持長者卡市民免費派發蔬菜。

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由下午1時起，「免費派菜」叫喊聲吸引了不少市民上前領取蔬菜，菜檔職員周先生指，今日準備了共30箱旺菜、生菜及菜心，已全數派完。他表示，為了對抗疫情而派菜，希望令長者開心一點，直言要「做個良心畀人哋睇」，而另一職員胡女士則表示，公司有此安排是「為慈善」。

受疫情影響 近日菜價升

有領取蔬菜的街坊表示，以往生菜一斤只需十多元，惟近日受疫情影響，價錢已升至20元，「貴咗好多」，過往很少見有菜檔派菜，故對今日的安排感高興，「尤其係長者，好難得」又指會將此消息告訴其他朋友。

「平時16蚊斤菜心，嗰日30蚊斤，我唔買啦！」同樣在菜檔領取了蔬菜的梁女士表示，很多長者行動不便，故對派菜感到「開心」：「口罩反而冇去排。」她表示，不會因疫情購入大批糧食，「今日買聽日食，最多買多一日」。另一退休街坊羅女士指，為了「慳口罩」，已有數天沒外出，今日外出散步剛好經過菜檔，認為菜檔免費派菜是好事：「正能量㗎嘛。」