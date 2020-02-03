【武漢肺炎】疫情未受控　工會提醒家務助理和僱主做好外遊申報

新型冠狀病毒疫情在多國擴散，由於疫情至今仍未受控，令香港人心惶惶，聘有傭工工作的家庭亦擔心會增加病毒傳播風險。菲律賓昨日（2日）宣布禁止外國人經內地、香港及澳門入境，即使是菲律賓人，回國後也要隔離14日，令在香港工作的菲傭受新政策影響。有家務助理工會亦指，已提醒家務助理和僱主做好溝通，了解雙方曾否到訪內地，呼籲大家工作時互相做好保障。

促入屋前要洗手及戴口罩

武漢肺炎疫情持續，全城清潔意識加強。為防上細菌、病毒傳播，不少人都買來消毒用品在家中大掃除，亦有人選擇聘用專業的家務助理，清潔家居。香港家務助理總工會組織幹事梅先生指，已提醒工會各家務助理，工作前先和僱主做好溝通、申報，了解雙方在農曆新年期間，曾否到訪內地。他亦指已提醒從業員，入屋工作前，要洗手和戴上外科口罩：「因為很多家務助理只戴上棉質口罩，以防在清潔時吸入過多化學物品。」

至於清潔家居的問題，梅先生表示，家務助理就讀培訓課程期間，已掌握使用1:49或1:99的漂白水作基本消毒的知識、技巧。最近有不少家務助理就防疫、清潔接受訪問，教大眾清潔要點，梅先生已分享相關訪問予從業員參考，相信他們能夠處理好清潔工作。

員工獲在家工作安排 有家務助理暫毋須上班

疫症爆發後，政府宣布延長中小學的農曆新年假期，而部分公司亦推出了在家工作安排，以減低僱員外出時受感染的風險。梅先生指，在此情況下，有家務助理的僱主得以留家照顧家中事項，告知家務助理暫毋須上班，亦有從業員因家中情況而無法外出工作：「有些家務助理是趁小朋友上課，才外出工作。現在小學停課，有她們要留家照顧。」