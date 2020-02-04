【武漢肺炎】新年過後食品價格回落　街市商戶嘆人流變少影響生意

武漢肺炎疫情依然嚴重，更在港掀起了糧油雜貨、新鮮食品的搶購潮。有商戶指，食品來貨價未明顯受疫情影響，但市面人流變少，影響生意額，有菜檔則繼續向長者派菜，對抗疫情。

內地農民需隔離 難交貨致菜量減

疫情爆發之際，正值農曆新年，不少市民都指食品價格上升，沒有「平餸」買。記者今日到荃灣一街市及超市視察，兩者的菜價相近，未見食品價格明顯標得較貴。在街市經營菜檔的葉女士指，農曆新年期間，菜價曾一度上升，「上面（內地）的農民都要隔離，不准出去交貨，菜量少了。」

雖然菜價近兩日已回落至正常水平，惟菜檔生意亦開始變差：「初六、七賣多了點菜，這幾天卻只有很少人來，昨日特別差。一天少了幾千元（生意額）。」葉女士指，疫情變得嚴重，不少人都因沒有口罩，而不敢外出。她指，自己亦只有一盒由朋友贈送的口罩，惟「要開工冇計」，只能慳住用。

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豬肉檔減上班職員數目

有豬肉檔職員表示，自去年起，豬肉來價貨一直都貴，近日價格並沒有特別上升，生意亦和之前差不多，最主要看有沒有人流：「日日都有人來，只不過人多人少，有人會一次過買很多豬肉。出街的人少了，開工的也少。」他表示，因應疫情，檔口亦減少上班的職員數目。

「肉這大半年來都貴。」今日到街市購物的街坊郭先生直指，前兩日食物價格誇張，認為價錢今日才回落至正常水平，但菜價依然貴：「例如之前十元買到有兩斤，現在十元才得半斤。」同樣認為食物變貴的鄧女士指，今日買蒜頭、洋蔥時，更覺價格上升：「平時5元3個，今日才買得2個，菜心也要20多元一斤。」她直言，現時「乜都貴」，又不夠口罩外出時使用，唯有「樣樣食少啲」。家住深井的她說，深井物價較貴，故會到荃灣買餸，每次買多一點，但到超市購物，排隊仍要排上半小時。

有菜檔繼續向長者派菜

疫情未見緩和，有菜檔繼續向長者派菜。該菜檔的職員張先生指，區內六家分店中，有四家分店會推行相關派菜安排，持有長者卡的市民都可領取一份，他表示，派菜安排由昨日開始，未知何時完結，要由公司決定，亦要看接下來的食品供應。他指，菜價在新年期間上升，近日已回到正常水平，雖然來貨比之前貴了一點，但不算離譜，而菜檔的生意一般，沒有大上大落。