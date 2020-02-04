【武漢肺炎】不忍長者用二手口罩　深水埗良心店派三萬日本口罩

武漢肺炎疫情持續，各區的「口罩荒」亦未見紓緩，不少市民的家中都出現口罩短缺，而長者的情況更甚。他們當中有人「一個口罩戴幾日」，也有人用水清洗口罩後便再次戴回，更有指有長者要從垃圾桶中找被人棄置的「二手口罩」使用，情況令人憂慮。 深水埗一個化妝品特賣場，早前從日本搜羅約三萬個口罩，今天 （4日）下午在店外向65歲以上長者免費派發。店主表示，不忍心在一個文明社會內，長者因為口罩而經歷種種慘況，因此也不介意「蝕本」，將現時變得十分寶貴的口罩逐一送出，「唔好淨係掛住做生意。」她說道。

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今天下午約三時，深水埗長沙灣道出現了長長人龍，數百名長者來到現場，在出示長者卡或身份證後，每人領取一包共五個的日本白色口罩。只見他們珍而重之，將口罩放入袋中收好，甚至有人趁其他人不覺時再次排隊，希望再次拿到口罩。「雖然得五個唔係好夠，但梗係有好過冇啦！」70歲的麥先生指，他掛在臉上的口罩已用了第五日，早前亦曾於連鎖店外排隊買口罩，但因「得20個籌」無功而回。他又指，現時因沒有口罩甚少外出，「除非係買口罩先出街，其餘都冇乜出街啦。」

婆婆戴三個口罩 或會試「蒸口罩」

排在隊中間的黃婆婆，戴着一個已起毛粒的N95，內加一個外科口罩，原來內裏還有多一張紙巾。她解釋，口罩有毛粒是因為曾多次清洗，「冇得戴咪洗下佢再戴囉.....入面揳張紙巾，出面個口罩就唔再換住。」黃婆婆表示，現時家中還有少於十個口罩，又指或會嘗試「蒸口罩」，而今天拿到五個口罩，只夠家中二人用三日，但她認為也是無可奈何，「咁嘅時勢冇辦法啦。」

本為化妝品特賣場的「Smiley BUY 笑住買」，今天已是第二次向長者派發口罩。負責人陳小姐表示，知道有很多長者在疫情之下都找不到口罩，曾聽過有人被巴士拒載，又有人要在垃圾桶內找「二手口罩」。陳小姐覺得在這樣的情況下，身為香港人十分可悲，「好多長者嚟我哋舖頭都話買唔到口罩，從他們嘅對話中聽到好慘......實在接受唔到香港呢個咁文明嘅社會，竟然會發生咁嘅事。」

不怕蝕本 「有能力嘅就出一分力」

她表示，早前透過身在日本的朋友採購了三萬多個口罩，除了派予長者，也有將部分口罩作低價售賣給其他有需要人士。 「其實睇得出香港人係好有愛嘅，至於政府講嚟都冇咩意思。希望大家有能力嘅就出一分力，見到身邊有人冇口罩，自己有嘅就送個畀佢啦。」說罷，她將數個口罩塞到旁邊推着紙皮車仔的伯伯手上。

「唔好淨係掛住做生意。我哋做唔到幾多，要幫到所有香港市民，希望可以由啲實力強大嘅機構或政府去做。」陳小姐表示，不怕做「蝕本生意」，也不會因有人炒賣口罩而停止這些行動，未來會繼續與區議員、團體合作，將口罩送給清潔工、隱蔽家庭和無家者手上。

深水埗區議員到場協助分發

早前已接到消息、今天亦有到場幫忙分發口罩的深水埗區區議員冼錦豪，在派發期間不斷貼心地叮囑街坊「拎完早啲返屋企」。他表示，口罩荒情況持續已久，即使是外地也是「一罩難求」。他指，近期已有不同組織促請政府實行防疫措施，批評政府「踢一踢先郁少少」，「要死咗人先肯做嘢」，唯有靠民間自救。