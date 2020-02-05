【武漢肺炎】疫情蔓延　各地採購困難　公司口罩供應不足屬違法？

武漢肺炎疫情蔓延，加上全球口罩供應不足的情況下，不止個人，部分公司在採購口罩上都遇上困難，無法準備口罩，供員工領取。不過，有工黨常委表示，勞工法例列明僱主須在工作期間，保障員工安全，故需提供口罩，亦應給予選擇留家工作的權利。

西貢區議員、工黨常委何偉航指，據職業安全及健康條例，僱主需要確保員工在上班途中、工作期間的安全，而在武漢肺炎疫情未受控、高危的環境下，僱主應該要為僱員提供口罩：「像在高噪音的工作環境，僱主要為僱員準備耳罩，保護耳膜。」

如僱主無法準備足夠口罩 應考慮將人手減低

本港疫情漸變嚴重，有公司推行在家工作的安排，但亦有行業的前線員工繼續外出工作。何偉航建議，如僱主無法準備足夠口罩，應該考慮將人手減低，以每日以最低的人手營運，亦可以縮短營業時間，減低員工面對的風險。

不可強制僱員在不安全情況下工作

事實上，即使沒有出現武漢肺炎疫情，何偉航認為僱主仍應該提供口罩，「尤其是在流感高峰期」。雖然有關安排不是必須，但員工可以提出相關要求，僱主亦須給予員工選擇權利，決定是否留在家中工作：「在高風險的情況下，僱主有責任這樣做，體諒員工的選擇，不可以強制他們在不安全的情況下工作。」如僱主未有提供足夠保護，又強制要求員工照常工作，僱員可向工會尋求協助、作出追究：「有法例可遁，工會也有案例可作參考。」