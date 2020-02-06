【武漢肺炎】荃灣落淚伯伯獲贈口罩　籲有心人向有需要長者伸援手

武漢肺炎疫情持續，全港確診病例連日來不斷上升。大批市民四出頻撲防疫用品求自保，全港各區店鋪外，連日來亦不時大排長龍，有人甚至通宵排隊只求一口罩。昨晚無綫電視節目《 東張西望》訪問中，一位伯伯接受訪問時沒有戴口罩，當主持人問他為何沒有戴口罩時，伯伯指沒有口罩，一度忍不住落淚。 荃灣區區議員陳琬琛在當晚立刻找到該名伯伯，他指節目播出後不少人表示有意幫忙伯伯，目前伯伯已接到有心人捐贈，有足夠口罩使用。陳琬琛指，伯伯呼籲有心助人的街坊可派發予有同樣需要的長者。

昨晚無綫電視節目《 東張西望》訪問中，大批街坊在梨木樹邨排隊領取由機構免費派發的口罩，有位伯伯接受訪問時沒有戴口罩，當節目記者問他為何沒有戴口罩時，伯伯指自己曾排隊三、四次都買不到口罩，並因此減少外出，一度忍不住流淚，訪問一出引起社會嘩然。

曾擔心因無戴口罩惹人側目

荃灣區區議員陳琬琛在當晚立刻找到該名伯伯，並贈予伯伯五個口罩。陳琬琛指，伯伯年約六十多歲，與妻子兩人同住。陳表示，伯伯連日來周圍排隊都買不到口罩，只有昨日（5日）從團體中免費領取予三個口罩。陳又指，伯伯更擔心因為沒有口罩，在外出時惹人側目。

陳又指，節目播出後，不少街坊主動聯絡他，表示有意向伯伯捐贈口罩，他指今早再次上門探訪伯伯，已得知伯伯已有足夠口罩使用，「伯伯知道咁多人關心佢，佢好開心，佢叫街坊唔使再畀口罩佢，呼籲如果有有心人想捐口罩，可以捐去畀周遭同樣需要的長者。」

全城掀起搶購口罩熱。陳琬琛指，梨木樹邨內有不少長者同樣缺乏口罩，許多人更因為沒有口罩而不敢外出，「有長者更因為冇口罩，醫生都唔敢去睇。」

荃灣區議會將向居民派「防炎包」

荃灣區議會上月決定取消元宵活動，改為邀請社區中心合作，撥款100萬元推行防炎計劃，未來將向荃灣區居民派發「防炎包」，包括口罩、酒精搓手液及消毒藥水等。

目前一罩難求，許多基層市民連日來周圍排隊，只求買到口罩。陳琬琛建議，政府應採購口罩向市民派發，安定民心，「點解私人公司買到口罩，政府又買唔到？根本佢哋冇心處理。」