武漢肺炎疫情日益嚴重，早前更出現本地感染個案，不少市民為減低感染機會，都減少了外出，更少了到戲院觀影，以防長時間逗留在人多的密閉空間。為應對疫情，有電影院線今日起推行隔行售票安排，並要求顧客入場前要佩戴口罩、量體溫，有市民表示歡迎有關安排。

因應武漢肺炎疫情，UA電影院線今日始推行特別安排，每埸電影皆會採取隔行形式售票，以減低觀眾密度，並加強清潔。此外，院線亦縮短營業時間，據了解，全線戲院今日起，每日首場電影會改為下午2時，而尾場則為晚上8時半。

UA職員為準備入場的觀眾量度體溫。 （鄧詠中攝）

記者今午曾到位於銅鑼灣時代廣場、UA Cine Times戲院視察，商場外顯示電影場次及座位表的屏幕，一度未能顯示隔行售票的座位表，職員須作出修正。下午時段，戲院內只有少量顧客買票。據悉院內的貼出了「防疫4部曲」通告，職員會在每日開放前、所有間場時間，以1:99清潔劑清潔全院，每小時亦會清潔所有公眾地方，並會於進場前為客人量度體溫。

拒戴口罩或發燒 可被拒入場

戲院場內亦貼出了多張關於「加強防疫新安排」的通告，要求入場人士要戴上口罩，又指如有顧客發燒或拒戴口罩，院方有權拒絕有關人士入場，並為其進行退款，而院內的自助售票機亦有作出相關提示。就記者所見，在場職員均戴上了口罩，並為入場觀影的客人量度體溫，亦有清潔工為院內公眾設施消毒。

觀眾稱因疫情已減少觀影次數

在港工作三年的Caroline今午趁工作空檔，到戲院欣賞《猛禽暴隊：解放小丑女》。她指因為武漢肺炎，近日有減少到戲院觀影的次數：「今天因為這套戲上映，忍不來看一下。」Caroline表示，在應用程式上購票時，已知道有隔行售票安排，亦在座位表上看到沒太多人同場觀影：「就是因為（戲院）很少人，不然我也不放心。感覺少好多人，大概一套戲只有十個人（觀眾）。」

對於戲院要求顧客探熱及戴口罩，Caroline認為「是應該的」，雖然她指清潔工夫做得不足的話，和其他觀眾坐在同一行或者也會造成交叉感染，但她覺得戲院使用的消毒水、清潔工作應該沒有問題：「我比較相信戲院的工作吧！」她又指，平時看電影會選擇較中間的座位，但現時會坐偏一點位置。

觀眾歡迎取消早場安排

另一位到場看電影的謝先生指，自己喜歡觀影時「隔籬左右冇人」，故通常一個人看早場，惟疫情爆發至今，已一個多月沒有觀影。他表示，在網上得知戲院取消了早場，以及採取了防疫措施，對此他表示歡迎：「對大家都好，（自己）一向都戴住口罩。」

MCL及嘉禾院線加強清潔消毒

UA院線以外，其他院線亦因應防疫採取新措施。MCL院線指雖然暫不考慮隔行售票，但會加強戲院清潔，除了每小時以1:99稀釋漂白水清潔客人經常接觸的地方、於間場時間消毒影院、每日尾場後加強清潔洗手間等設施，並要求員工佩戴口罩、足夠個人防疫裝備。MCL旗下大部份戲院更已調整營業時間，每日首場為早上約11時，尾場為晚上約8時。嘉禾院線全線戲院則採取相似的清潔、防疫策略，並在入場前放置消毒地毯，又建議顧客注意個人衛生，於戲院範圍內佩戴口罩。