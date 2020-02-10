【武漢肺炎】傳酒店拒入住　內地人街頭紮營？　FC實情係......

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」肆虐，網上不時瘋傳與疫情有關的假消息，引發社區恐慌。近日，社交媒體群組上有流傳照片，指有內地人因被拒入住酒店而在炮台山街頭紮營，事後經多名東區區議員「Fact Check」後，證實為假消息，實情只是一群外傭趁假日到北角碼頭紥營聚集。有區議員提醒，收到所謂「已FC」的可疑信息後，宜先向身邊人查證，切勿以訛傳訛，否則只會「令到大家更亂，更驚」。

網上流傳假消息，指有內地人因被拒入住酒店，於北角碼頭一帶紮營，引起社區恐慌。（互聯網）

在「武漢肺炎」倘未受控下，經常有人發放假消息，招致人心惶惶，早前多個社交平台流傳，有內地人被拒入住酒店，於炮台山油街附近紥營，不肯離開。

東區堡壘區議員傅佳琳（Karrine）表示，曾有不少街坊收到類似的消息而憂慮，因此親身到炮台山油街求證，當時酒店門口沒有異樣，亦不見有人紥營，經查證後相信是假消息，希望街坊可以安心。

區議員：收到消息宜先諗一諗再求證

東區環翠區議員吳卓燁（Peter）亦表示，相中位置是北角碼頭糖水街，經證實後圖中紮營人士並非內地人，而是假日聚會的外傭姐姐。吳指出，近期不時都有與疫情有關的假消息流出，往往都聲稱已「Fact Check」，「相片只能反映有人紮營，但係咪流言所講嘅內地人呢？」

吳又提醒，收到可疑消息後，「可以先諗一諗，再求證」，擔心盲目轉發消息做出現以訛傳訛，「可能會令到大家更亂，更驚」。吳續指，在疫情持續下，切勿道聽途說，最重要是由個人做起防疫措施，應保持個人衞生，及盡量避免到人多擠逼的地方。