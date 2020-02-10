新型冠狀病毒疫情不斷擴大，單單昨日（9日）單日便有10宗確診個案，當中就有9人更是來自早前在觀塘打邊爐而集體感染的家族。因打邊爐而感染的個案令市民不安，近日有指病毒可透過霧化傳染給人，打邊爐、桑拿和使用蒸氣熨斗這些活動頓時成為高危活動。早前的記者會中，衞生署衞生防護中心被問及是否與打邊爐產生氣溶膠（aerosol，氣霧）效應有關，傳染病處主任張竹君回應指，打邊爐及蒸桑拿都會產生霧化，但是否因而引發病毒大型傳播，仍要專門研究，至今未能斷定。

平日大排長龍的火鍋集中地大鴻輝中心，疫情下只有零星市民出入。 （曾雪雯攝）

杏林覺醒：與患者聚餐已屬高危活動

杏林覺醒於昨（9日）就打邊爐、桑拿、熨衫等活動是否會傳播武漢肺炎在facebook發文，向公眾解釋什麼情況下才會造成感染，以解除公眾疑慮。杏林覺醒指，新型冠狀病毒主要透過飛沫及接觸傳播，除非令受污染的水源直接進行霧化，例如將患者的痰涎直接注入蒸氣熨斗，否則這些活動不會導致感染。若患者透過打邊爐傳染他人，是因為與患者同枱食飯會大大增加飛沫傳染，或接觸被飛沫污染的器具或環境的機會。因此，與患者聚餐，不論是否打邊爐，本來就屬於高危活動。由此可見，若有人透過打邊爐而感染病毒，並非因為當中產生霧化而染病，而是因為被同枱患者的飛沫污染所造成。

今日（10日）記者到訪火鍋店觀察，在午市時段，荃新天地以火鍋為主打的牛陣並沒有人排隊，門可羅雀，僅僅有兩枱食客用餐；旁邊的牛涮鍋亦同樣只有兩枱食客用餐。

記者觀察期間，有三名顧客在該餐廳打邊爐 ，其中一名女士陳小姐（化名）表示，即使擔心疫情亦需要如常吃飯。 （曾雪雯攝）

打邊爐客稱以公筷進食防感染

在晚市時段，火鍋店客人也是寥寥可數。在荃灣火鍋放題集中地大鴻輝中心，晚上一向人流如鯽，等待乘坐升降機的人龍更常常排至大廈外，相反今日只有零星市民排隊。小肥羊負責人易小姐直指，食客數目近日大幅下降：「少了一半有多，四份三啦。」至疫情爆發後，她指已甚少在同一時段有十位以上客人，昨日（9日）因打邊爐而交叉感染的新聞傳出後，客人變得更少，「暫時都無人訂十位八位嘅枱，今晚暫時只有三枱（客人），平時有十幾枱。」生意額更由平日的2萬元跌至上周的5,000元。易小姐指，現時餐廳每日均加強清潔，每當有客人離開，都會用1:99稀釋漂白水消毒。

記者觀察期間，有三名顧客在該餐廳打邊爐 ，其中一名女士陳小姐（化名）表示，即使擔心疫情亦需要如常吃飯，「我們只是三個人，又不是一大堆人，加上我們三個也不是在內地回來。」她續指三人會以公筷進食，防止交叉感染，「我們可以小心一點，最多拿一對公筷，小心點吃東西，都沒有辦法。」同行另外一名女士則表示，並不會因為疫情而不外出，影響日常生活。