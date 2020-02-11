劏房缺U形渠及排氣管　六成住戶憂染病　建築師指渠道滲漏易播毒

新型冠狀病毒疫情持續擴散。昨日（10日）青衣長康邨康美樓懷疑出現病毒經喉管傳播情況，全港人心惶惶。目前全港劏房居住人數約21萬，劏房環境空氣不流通、渠口亂駁，惡劣的環境恐成播毒溫床。有團體今日（11日）發表調查，指有六成劏房戶擔心高密度的居住環境會更容易染病。有建築師指，劏房的渠道大多不合規格，擔心病毒更易透過喉管傳播，情況令人憂慮。

劏房或曾改裝去水渠

葵涌劏房居民大聯盟在農曆新年後，以電話訪問了107位居於葵青區內劏房的居民，受訪者多為基層人士，平均收入為$11,097。調查顯示，近六成居於「一劏三」單位以上的受訪者擔心，劏房高密度的居住環境，會因空氣不流通及曾改裝去水渠會更易感染病毒。

調查亦指出，近八成受訪者認為自己沒有足夠防疫用品去應對疫情，如口罩、漂白水等；另外，超過八成受訪者只剩14日的口罩存量。聯盟成員丘梓蕙稱，有街坊一個口罩曾重用十日，情況極為惡劣。

彭女士指，她臉上的口罩已重用第三日。她指自己會在口罩內加墊紗布，每次外岀後都會將紗布洗淨消毒更換再重用。 （黃文軒攝）

劏房戶重用口罩 消毒用品難求

居於「一劏二單位」的彭女士今年75歲，與78歲的丈夫同住。彭女士指，丈夫是癌症末期病人及患有心臟病，一個月需定時陪丈夫到醫院覆診及抽血約五次。目前她家中只剩下兩個口罩，今日她臉上的口罩已重用第三日。她指自己會在口罩內加墊紗布，每次外岀後都會將紗布洗淨消毒更換再重用。

彭女士指，自己居住的單位處於頂樓，並有獨立廁所，沒有廚房，惟樓下是安老院，不時有院舍長者需岀入醫院，擔心病毒透過污渠交叉傳播。她指自己會加強清潔，但又指現時消毒用品如漂白水都難求，「政府話要點消毒清潔，我夠知啦，但係咁貴我點買呀？政府有冇做過咩幫吓市民？你教吓我啦！」

排污渠及抽氣喉互通 空間不足無加U型聚水器

另一劏房戶陳先生平日經常為街坊義務進行渠務維修，他指據自己觀察所得，超過一半的劏房戶內的排污渠及抽氣喉均是幾戶互通，不少單位內需升高地台以加建獨立廁所。葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指，過去曾向專業人士查詢，指加建後的廁所地台因空間不足，無法加設U型聚水器，因此「街坊倒幾多漂白水都冇用，只好叫佢哋關上馬桶蓋。」

劏房戶陳先生平日經常為街坊義務進行渠務維修，他指據自己觀察所得，超過一半的劏房戶內的排污渠及抽氣喉均是幾戶互通。 （黃文軒攝）

失防護系統易播毒

淘大花園曾於2003年大規模爆發沙士，政府其後發表調查報告指，懷疑因單位地台排水管的Ｕ型聚水器乾涸，未能發揮原有隔氣作用，以致受污染的空氣經由污水管倒流入室內，病毒因此蔓延。

建築師關兆倫指，建築物規例規定單位須安裝U形聚水器，如單位經合法入則建造，洗手盤下及廁所去水位置一般都會有U形聚水設計。但他指，大部分劏房均為非法改建，有機會沒有按規例加裝U形聚水系統，單位的去水會直接流入污水渠，變相失去一層防護系統。

調查顯示，近六成居於「一劏三」單位以上的受訪者擔心，劏房高密度的居住環境，會因空氣不流通及因劏房曾改裝去水渠會更易感染病毒。 （黃文軒攝）

昨日（10日）青衣長康邨康美樓單位有兩名病人先後確診感染新型冠狀病毒，港大醫學院傳染病學講座教授袁國勇指，其中一單位的糞渠設計有問題，估計病毒經糞渠在排氣位傳播。關兆倫表示，袁國勇所指的「排氣位」又稱反虹吸管，作用在於當用戶沖廁時，排水管會產生「虹吸效應」，有機會將聚水器內的水吸走，令管道內變成真空，而反虹吸管就是為了防止沖廁時抽走聚水器的水而設，與U形聚水器的功用相輔相成。

開啟抽氣扇形成負氣壓 病毒從排水位抽出再傳播

「劏房通常一個單位劏開幾個，管道未必符合正常規格，擔心去水位並沒有安裝反虹吸管及U形聚水器，而且劏房舊樓渠道亦會有滲漏問題。」關兆倫又指，劏房內的廁所與廚房相近，如病毒停留在污水渠內，當開啟抽氣扇時便容易形成負氣壓，從排水位抽出病毒，再透過廚房的抽氣扇傳播到各戶。