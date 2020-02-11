【武漢肺炎】戲院防疫新措施　百老匯繼UA後宣佈推隔行售票安排

新型冠狀病毒疫情日漸嚴重，本地人傳人個案更開始出現，市民日常的娛樂活動，或成了傳播病毒的高危活動。食物及衞生局局長陳肇始昨（10日）曾在記者會上說，本港陸續出現本地感染個案，指未來兩星期是抗疫的關鍵期，強烈勸籲戲院、卡拉OK、補習社、興趣小組及會所等多人聚集的場所暫停營業，希望營運者考慮減低病毒人傳人的風險。百老匯院線昨晚在facebook專頁上宣佈，會推出隔行售票安排，並要求顧客入場前要佩戴口罩、量體溫等，是繼UA後第二個院線推行隔行售票安排的院線。

百老匯院線即日開始實施隔行售票。 （呂凝敏攝）

取消部分早場作更仔細消毒

因應新型冠狀病毒疫情持續，繼UA院線、MCL及嘉禾院線外，百老匯院線亦宣佈開始進行防疫安排，戲院會在當眼位置裝設酒精消毒機，供客人消毒雙手。同時，職員每小時亦會在公眾位置進行清潔消毒。當電影播畢散場後，職員會在放映廳使用消毒噴霧作清潔。院線亦會取消部分早場及延長間場時間，以作更仔細的消毒。除此以外，電影院職員上班時也必須佩戴口罩及探熱，如有職員曾出入境內地，需自行隔離十四天後，在健康無異的情況下才可以上班。

除四類電影場次 其餘均實施隔行售票

百老匯院線即日起亦要求所有入場觀眾必須佩戴口罩，並在入場前，由職員為觀眾量度體溫，如體溫顯示超過標準溫度，或有觀眾無佩戴口罩進入，職員會拒絕該位觀眾進場，並安排退還該場戲票之費用。

院線表示，除了某些早前已出售之電影、活動或某類特別放映影廳（例如所有特備節目，所有電影節 ，bc Sunday及部分與片主有協議之電影） ，其餘場次均會實施隔行售票，以減低觀眾密度。百老匯院線指，以上抗疫措施或會為觀眾帶來不便，希望影迷見諒。