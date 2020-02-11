【武漢肺炎】高球場向自備口罩員工派獎金 　工黨：似買安全責任

武漢肺炎疫情爆發至今，口罩供應依然短缺，賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場早前推出「自備口罩上班計劃」，鼓勵員工自備口罩，並向參與員工發放現金獎勵。不過，有勞工組織常委批評，有關做法不理想，強調僱主有責任向員工提供安全裝備。

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場關閉前曾發出通告，指會向於1月31日至2月8日上班的員工發出特別津貼，以及推出「自備口罩上班」試驗計劃。 （何偉航提供圖片）

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場早前宣布，因1月中曾有武漢肺炎確診者曾到訪，故球場自上周六（8日）起已關閉設施至本月21日。不過，球場關閉前曾發出通告，指會向於1月31日至2月8日上班的員工發出特別津貼，以及推出「自備口罩上班」試驗計劃。

發言人稱計劃獲大部分職員歡迎

高爾夫球場發言人回覆指，已儲備足夠口罩供所有上班的員工使用，惟現時市場的供應非常不穩定，故早前向員工推出了試驗性的「自備口罩計劃」。發言人強調，此計劃屬完全自願性質，職員如自備口罩上班，每人每天可獲得$50資助，稱此舉得到絕大部份職員的歡迎及支持，有超過八成職員參與，但同時亦會向所有沒有參與計劃的職員提供口罩。有關試驗計劃至2月18日為止，但高爾夫球場會檢視同事的反應及口罩的市場供應情況，再決定是否需要延長。

有在球場工作的員工向何偉航表示，球場只向員工提供薄口罩，質疑有關物資未能提供足夠保護。 （何偉航提供圖片）

稱做法不理想

雖然有關計劃屬自願性質，惟西貢區區議員、工黨常委何偉航認為，有關做法並不理想，認為僱主有責任向員工提供安全裝備，而向自備口罩的員工派獎金，像以金錢買安全責任：「這次是感染，如下次說的是工業安全，是否也是可以用錢買到？對此我很懷疑。」

何偉航認為，一般情況下，僱主可以向僱員提供和合乎市價的金錢，讓他們自行購買安全裝備。不過，疫情爆發至今，口罩的價錢浮動，即使有足夠金錢、排隊輪候，亦不能保證買到口罩，故此，何直言不願看到有關情況。他又指，有在球場工作的員工向他表示，球場只向員工提供薄口罩，質疑有關物資未能提供足夠保護，惟球場發言人未就有關查詢作出回應。

促允許在家工作或縮短營業時間代替

在一罩難求的情況下，對於僱主無法找到口罩，供員工使用，何偉航亦表示理解，認為在此情況下，僱主可以暫時改變工作制度、縮短營業時間及人手，或允許只工在家工作以應對問題。他又指，高爾夫球場現時雖關閉，但得知關閉期間，員工仍能收取全數工資，對此做法表示歡迎。