【武漢肺炎】家長需貼身照顧弱智子女　難抽身排隊　協會急求口罩

新型冠狀病毒疫情愈趨嚴峻，不少市民四出撲買防疫用品。嚴重弱智人士家長協會在過去一星期，曾接到約60多個家長求助，指家中的口罩日漸減少，但仍時常與子女到醫院覆診，擔心沒有口罩，容易令本來已體弱的子女增加染病風險。協會又指，有需要上班的家長，擔心外出無戴口罩而染病，回家再傳染給子女，故決定公開徵收口罩，贈予有需要的家長以解燃眉之急。

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇指，受到疫情影響，不少學生因停課無法回校及到日間中心，家長需停工留家照顧子女。她指，家長需24小時貼身照顧嚴重弱智的子女，難以外出排隊搶購防疫物資，即使有團體在社區內免費派發口罩，家長亦難以抽身領取。

黎指自己認識有一家三口，家長需照顧兩名子女，其中一名嚴重弱智，家中卻只剩兩個口罩，全家人難以外出，「亦有家長只剩餘數個口罩，一個星期只能外出一次，需一次過採購所有日用品」。

黎沛薇又提到，弱智及殘障人士身體多虛弱及較多病患，「流感高峰期他們都會較易患上流感，肺炎就更容易感染」。她補充，弱智人士未必有能力注重個人衛生，經常會流口水或周圍觸摸環境，變相增加感染機會，「加上孩子未必願意戴上口罩，或者戴上後不夠兩分鐘便自行扯走，口罩的消耗相對較快」。

她指，目前協會公開向市民徵求防疫用品如口罩、搓手液、消毒用品等，希望市民如有多餘物資，可聯絡協會再派發給有需要的家長。