【微行動】微型作品進駐社區　藝術家帶弱能人士觀賞：好過做商場

微，可以是微不足道，也可以是點點微光， 聚集照亮一片夜空。於2017年成立的「微行動」，由微型藝術家戴佑安聯同義工，以巧奪天工的微型藝術，用一個個手掌上的場景，走入社區為有需要的人帶來溫暖。 除了微型籠屋、戲院，近日他們更帶一班弱能人士走到灣仔海傍，觀賞以「家」為主題的藝術裝置，當中包括了可以打卡的「大牛龜」電視，和隱藏在地磚之間、宛如小人國家居的玻璃磚塊，令平日沒有太多機會出外遊歷的參加者大為雀躍。微細如一粒沙中可以看到世界，這位藝術家的一塊塊磚內，也自有天堂。

設計這些作品的戴佑安（安泰）透過以微型藝術作為主題的探訪，向長者、行動不便者等弱勢社群展現關懷。（呂諾君攝）

位於金鐘添馬與灣仔會展的一段海濱長廊，於去年年底開通，在長廊之中有多個藝術裝置。其中中段數個「大牛龜」的電視，平日吸引到不少遊人拍照。 這天，灣仔海傍聚集了31位來自鄰舍輔導會的弱能人士，前來參觀這些甚具老香港風味的展品。

設計這些作品的戴佑安（安泰）， 多年來醉心微型藝術，他曾任職攝影師20年，過往製作了多個與社會議題或昔日香港有關的作品。在2017年，他創立了「微行動 （mini movements）」，透過以微型藝術作為主題的探訪，向長者、行動不便者等有需要的人士展現關懷。

「幾年前我婆婆中咗風，有四年半喺老人院度食唔到嘢，又講唔到嘢。因為會去探佢，多咗接觸老人院嘅生活。但每次行入去，都覺得入面好似好灰。」安泰指，老人院的生活看起來沉悶壓迫，適逢當時正在製作香港舊戲院的作品，他很希望完成後能帶婆婆前往觀賞，但總是找不到可行方法，「到有一晚整整下嘢先突然諗起，點解淨係識諗帶婆婆去睇作品，而唔係帶啲作品去睇佢呢？」

外婆住老人院難外出 啟發藝術家進行「微行動」

於是在2017年尾，他帶同微型作品到婆婆所住的老人院進行探訪，開始了第一次的「微行動」。「當初都冇諗過要點做，淨係想試下帶啲作品陪佢哋。但係捧住作品，佢哋好自然會一路問嘢，見到佢哋傾偈好開心。」安泰指，他製作的作品很多是以「老香港」作為主題，容易引起長者共鳴，或能發揮與「懷緬治療」類近的效用；而他亦希望微型藝術向大眾說故事，「例如係海報上會見到以前好興嘅係《半斤八兩》呢套戲，或者戲院入面嘅收費係分前座、後座，一講起大家就會好多話題。」

將微型藝術品拿上手，大部分人都會被其像真度吸引；帶着前去探訪，不同年齡、背景的人往往都很快就能打開社交大門。雖然安泰的婆婆已於去年9月離世，但他仍有繼續循不同方向進行「微行動」。

弱能人士感好奇 對微型場景愛不釋手

採訪當日，安泰和一眾「微行動」的義工，耐心為來到灣仔海傍向參觀的弱能人士講解、拍照，亦拿出一些「的骰」的微型物品如小揮春、報紙、賀卡等讓參加者拿上手細看。數小時的活動中，這班「朋友仔」展現出燦爛笑容，亦對微型場景感到十分好奇、愛不釋手。雖然形式不同，但效果也是不錯，「本身做探訪都係想去幫一啲離開唔到固有地方嘅人，畀佢哋睇多啲嘢。今次有作品可以直情帶佢哋離開固有地方，當然更好。」

作品惠及小眾 比面對商場大眾更有意義

安泰坦言，有了「微行動」後，才真正找到做微型藝術的意義，「有一排我係停咗冇做微型藝術，喺度諗：究竟我做籠屋、民生議題嘅作品，同商場展覽個主題唔同， 做完冇地方冇機會擺出嚟，咁點解要做呢？」他形容，能有「微行動」對他自己而言亦是十分幸運，在過程中，他和義工除了展示微型作品，又會一同落手做一些小手工，例如是一同黏貼微型揮春。只要令參加者在數小時的探訪間感到享受和快樂，安泰認為已經足夠，「寧願去做一個開心嘅探訪，可能惠及嘅只得30人，都好過去商場（將作品）畀300、500個人睇，但睇完就冇其他意義。」

現時安泰全職進行「微行動」的工作，並以多線推行， 對象包括了學生、長者、弱能人士等，未來亦有打算聯絡一些孤兒院。他強調，微型藝術不等於模型，要有生活上的轉化。即使他在做的事看似微不足道，但也希望大家能盡力去做，「所謂嘅『微』就係，一個老人家喺老人院可能住五至十年，我哋去探訪，只不過係兩、三個鐘，其實係好微不足道。但微不足道嘅事有好多好多，我哋想集多啲人去做， 起碼可以照顧到好多個『微』。」