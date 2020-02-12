【武漢肺炎】疫情下市民心慌　紅十字會推Shall We Talk服務輔導

紅十字會一直在世界各地有災難發生後，為當地的受影響人士提供援助，而香港分會在過去逾半年包括社會衝突中，亦有為市民提供急救及情緒支援服務。至近月，新型冠狀病毒疫情在本港爆發，會方將情緒支援服務擴展至因疫情而受情緒影響的人士。

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士指，雖然2003年非典型肺炎在港爆發時，香港分會尚未設立負責情緒支援的小組，但有見是次疫情影響到港人生活，牽涉甚廣，故在2月擴展服務，「今次（疫情）對大眾情緒有影響，有人出現無助、覺得不真實的感覺，像面對不同災難事件時會出現的反應。如有大廈需緊急疏散居民，也會造成很大恐慌。」

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士指，是次疫情影響到港人生活，牽涉甚廣。 （受訪者提供圖片）

電話中向情緒困擾者提供生活建議

針對是次疫症，會方開放了「Shall we talk」服務，供市民預約，並由臨床心理學家或已受專業訓練的義工透過電話，與求助者傾談，了解他們的情況，並為他們提供建議，或一起商討處理方法。「如市民出現擔心，感到緊張焦慮、擔心、無助，無法繼續日常生活、好好休息，而身邊沒有人可以傾訴，可預約和我們談一談。」張博士說。

有關服務擴展至今，張博士指收到的求助個案暫時不超過十個，她以其中一個個案為例，求助的在職母親需要和來自內地的同事工作，擔心會因此影響和家人的相處，因而對健康產生焦慮，無法好好休息。不過，她認為疫情暫時對求助者造成的困擾未算太大。

張博士以買口罩為例，有人或因多買一盒口罩，而感到心安，但當市民因恐慌而大量搶購、囤積，令社會上其他有需要的人士無法分得物資。（資料圖片/張浩維攝）

建議受隔離人士為自己設立小目標

除了電話支援服務，會方亦針對市民、受隔離人士設計心理教育單張，描述了面對疫情時，可能會出現的情緒反應，以及針對有關群組的心理教育資訊、建議，讓他們可以照顧自己之餘，亦可以照顧身邊的人。張博士以受隔離人士為例，長時間被困於狹小空間，會令人的精神受影響，產生無望的感覺，因此，針對此群組的單張上，會建議有關人士在隔離期間，可以嘗試為自己設立小目標，「例如設立整理家居的目標，完成後可助他們帶來掌控感」。

疫情持續，防疫產品供應緊張，在市場「一罩難求」的情況下，也容易令市民感到焦慮。 (資料圖片)

恐慌情緒對公共衛生造成影響

張博士強調，不安、恐懼影響情緒之餘，亦會令防疫工作變得困難。「這些集體情緒的副產品就是謠言，可能會有人傳出社區中有超級傳染者的消息，或是近日有人一窩蜂搶購生活用品的情況。」她以買口罩為例，有人或因囤積多盒口罩，而感到心安，但當市民因恐慌而大量搶購，令社會上其他有需要的人士無法分得物資，亦多了人聚集、排隊購物，反而對公共衛生造成影響。「謠言可以輕易吸引人注意，但到時正確的防疫資訊就冇人關心。」張博士指，當大眾情緒平靜、理智時，防疫工作才會順利。