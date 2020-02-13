【東廊花槽】路政署運輸署「跪低」　取消東廊建花槽恢復四線行車

中環灣仔繞道北角段隧道及東區走廊連接路美化工程於2012年提出，並於去年開始施工，惟被發現東廊會因工程加建花槽而減少行車線後，掀起駕駛者不滿，擔心令本來的行車狀況更擠迫。有區議員指，日前路政署及運輸署終「跪低」，於上星期向區議員提交改善方案，建議取消於城巿花園東廊（東行及西行段）興建花槽，恢復東行三線及西行四線行車。當區區議員表示樂見署方及時煞停工程，令公帑用得其所。

早於2012年，路政署向區議會呈交文件，建議於東區走廊連接中環灣仔繞道（下稱繞道）路段，進行以「城中綠洲」為題的美化方案，計劃於上址安裝隔音屏障、半密封式隔音罩，亦會加設園景平台，並將於靠近住宅區的高架橋上加裝花槽，並種植各類灌木等。

繞道於去年年初啟用，美化工程亦去同年9月開展。工程開展後，有居民發現東區走廊東西行路線近中環灣仔繞道出入口附近，各有一條行車線被水馬圍封。後來路政署指，東區走廊西行一條行車線將改建成花槽及隔音屏，東行則將兩條行車線變成花槽。結果引來居民不滿，認為圍封路段引起嚴重交通擠塞。

確保路面交通暢通

路政署與運輸署於上星期五（7日）向區議會呈交工程優化諮詢文件，並過去的星期一（10日）約見區議員進行會議，建議取消於東廊城巿花園段一帶（東行及西行路段）興建花槽，並保留現有隔音屏。署方於文件上指出，留意到繞道去年通車後，使用東廊前往中區的行車量有所減少，惟前往九龍及跑馬地，或經興發街往銅鑼灣方向的行車線經常出現車龍，形成交通樽頸，影響東廊西行的交通情況，故推出改善方案以確保交通需求。

區議員趙家賢指收到不少太古城居民投訴，均指東廊西行方向的行車情況混亂。 （資料圖片/歐嘉樂攝）

重新保留四線行車

東區區議會副主席趙家賢指，目前署方需尋求當區區議員原則上同意優化方案後，工程才會刊憲及進行相關法定及行政程序，如無人反對，工程將於9月正式進行，重新保留四條行車線。至於目前東廊已圍封的路段，相關人員已擱置其花槽工程。

趙家賢指，自己是的士常客，每次經過東區走廊，都見工程路段在收窄後出現線路混亂狀況，「成條東廊都順，淨係嗰個位塞。」他指，收到不少太古城居民投訴，均指東廊西行方向的行車情況混亂，車輛經常入錯線，並於不同時段出現擠塞情況，「有人反映每日4點幾開始，車已經會開始變多，6點幾的繁忙時間就更加嚴重。」

區議員：當年政府估算錯誤 應作出修訂

工程早於2012年提出，早前有人質疑，為何在政府諮詢過程期間，沒人提出花槽有機會影響行車線的異議，要待工程開展後才煞停？趙家賢指，區議員對工程知識沒有充分掌握，當初簡介時並不知道加建綠化方案會影響行車流量，「加上當年政府估計繞道通車後，可減少東廊車流量，但事實見到並非如此，也算是估算錯誤。」但他指樂見署方提出改善方案，「議員希望不要浪費公帑，也希望公帑可以用得其所。如有錯誤估算，在可行情況下，便應作出修訂。」