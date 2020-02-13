【武漢肺炎】理大宿舍「自律隔離」　學生憂交叉感染促校方覓新址

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，全港幼稚園、中小學及多間大專院校再次延後至3月2日復課。不過，停課期間亦有留在大學宿舍的同學感到人心惶惶。有理大宿生指，約百多名曾前往內地的宿生從內地包括武漢返港後，校方雖有安排單人房並要求他們自律自我隔離，但其實宿舍內的共用空間很多，更有人需要與正接受隔離的人士共用廁所。他們又指，一個月內先後有四名內地生因身體不適需要有白車到場，令不少學生十分惶恐，因此希望校方能另覓地方讓有需要人士進行隔離。

一個月內先後有四名理大內地生因身體不適需要有白車到場。 （資料圖片/余睿菁攝）

根據理工大學在2月4日發出的新聞稿，校方為約120位在過去14日曾前往內地的宿生（包括本地生、內地生及國際生）安排單人房作自我隔離，希望滿足一些在港沒有其他居所的宿生的自我隔離需要。理大宿生陳同學指，校方在事前從未諮詢學生意見，自我隔離措施亦有漏洞且毫無阻嚇性。

有宿生稱曾與被隔離學生共用一廁所

她表示，原本宿舍的安排是兩人住一間房、四人共用一個廁所，現時校方將本來的雙人房清空變為單人房，讓需要隔離的人居住，惟除了「隨時住正對面房」之餘，亦常有人見到涉事同學「四圍走」，「佢哋會出去公共空間、會去飲水，又有同學話曾經同被隔離嘅學生用同一個廁所！」

周六將進行集會向校方施壓

「佢哋係唔可以出宿舍範圍，但係一旦佢出咗房間，其實都等於冇隔離。」陳同學指，不少同學都擔心，與正接受隔離的同學住在同一個宿舍內會造成交叉感染，而校方亦指因私隱問題不能公開相關的房間號碼。她又指，在一個月內先後有四名內地生因為身體不適需要叫白車，惟校方全無交代，學生在極度惶恐之下，曾兩次向校方公開質詢，惟學校仍堅持要使用宿舍作為隔離營直到2月19號。陳同學指，一眾同學們希望撤離全部正接受隔離的學生，前往一個安全並適合的地方進行隔離，而本周六（15日）他們將進行集會，向學校表達保障市民及社區安全的訴求。

理大：已安排舍監密切留意相關宿生

《香港01》就事件向理大查詢，發言人指，校方已為所有有需要隔離的宿生安排入住獨立房間，又稱他們不會和無需隔離的宿生共用衛生間。而自我隔離的學生需嚴格遵守相關指引，包括不可離開校方安排的獨立房間，以及須每日向舍監提交體溫監測紀錄及健康情況報告。校方亦已安排舍監及輔導人員密切留意相關宿生的情況，並隨時給予送餐等協助，而相關的宿生身體狀況良好，亦非常配合宿舍人員的指示，遵守自我隔離的指引。

發言人續指，校方早前亦已向全體學生發出電郵，呼籲所有同學在全面復課前，都應留在家中，毋須返回校園或宿舍，又指校方在2月5日起，已停止安排由內地返港的宿生進入宿舍，強調會因應疫情的最新情況，採取更多必要的措施。