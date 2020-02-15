新型冠狀病毒繼續肆虐，全港確診個案逾50宗。市民人心惶惶，紛紛外出搶購日用品，防疫物資嚴重短缺，不少基層及特別需要人士更是難以負擔高價防疫用品。近日有一眾港大醫科生聯手，在網上找到一間藥房願意捐助藥樽，再利用自己的急救物資及醫學知識，造出約120支消毒搓手液，向區內基層及獨居長者免費派發。其中一名發起人醫科生Henry指，危機當前，他們只是做應做的事。

港大醫科生聯手製百支搓手液向街坊派發。（受訪者提供相片）

早在香港確診第一宗新型冠狀病毒個案時，港大醫學院五年級醫科生Henry與幾名同學討論，思考作為一名醫科生，在疫情面前，可以為香港做什麼，「這段時期正值停課，而我們學生有經驗，有知識，好應該貢獻自己才能。」Henry說，碰巧校內有一隊急救隊，隊內有不少酒精搓手液，忽發奇想下，向此方向出發，一眾醫科生希望自製酒精搓手液，向有需要人士派發。

Henry解釋，因搓手液非一般容器能盛載，故同學們四出徵求適合載搓手液的藥樽，最後獲一間藥房免費捐出超過60個藥樽，其餘再從網上收集得來。至於酒精，則是利用急救隊中的剩餘物資。

Henry坦言，雖然作為醫科生有一定醫學知識，但製作搓手液亦是個初嘗試，「醫科生平時雖然會用到消毒用品，但不會深究製作過程。今次要派街坊，我們必須確保質量安全，於是也有認真研究，並利用WHO（世界衛生組織）的消毒液配方製作，而且有用化學量器清楚量度分量。」

聯同兩名港大區議員 轉贈有需要人士手中

造好約120支消持搓手液製成品後，Henry接觸同為港大出身的中西區區議員彭家浩及梁晃維，從而聯絡上明愛莫張瑞勤社區中心手上，經多番轉折下，再由社區中心將搓手液轉贈到有需要的基層家庭及獨居長者手上。

Henry指，為了阻止疫情進一步爆發，認同政府應該盡快封關堵截源頭，不過他亦問自己，在個人層面，可以做到什麼？「今次的危機可能比SARS更嚴重，我們只不過在能力範圍下幫手。亦想將這個信息傳遞給香港人，在疫情面前，我們要盡力為自己社區做事。」