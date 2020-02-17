【武漢肺炎】憂政府對少數族裔支援不足　融樂會拍片教防疫知識

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，衛生署證實香港今日（17日）再新增一宗確診個案，不少市民都嚴陣以待。不過，早前香港融樂會發現，衛生署的防疫單張內，少數族裔的語言版本一度出現漏洞，為了照顧在港居住少數族裔人士的防疫需要，近日該會製作了四條短片，並加上英語、烏爾都語、尼泊爾語配音，希望不同人士都能學習到正確的防疫方法。

為了照顧在港居住少數族裔人士的防疫需要，近日該會製作了四條短片，並加上英語、烏爾都語、尼泊爾語配音，希望不同人士都能學習到正確的防疫方法。（融樂會片段截圖）

香港融樂會早前在網上表示，衛生防護中心的《健康資訊——傳染病》單張內，少數族裔語言版本（印地語、尼泊爾語、烏爾都語等）缺少了「從內地回港的香港居民應注意以下健康建議」一節；而「健康建議」和「外遊預防措施」早前沒有完整版本的翻譯，認為政府之前沒有在該些版本中更新防疫資訊，未有照顧少數族裔人士的需要 。融樂會其後表示，據悉在最新的印地語版本中，已更新防疫資訊。

短片以生動的方式表達防疫知識。 （融樂會片段截圖）

近日該會製作了四條短片，教授應對新型冠狀病毒（COVID-19）的預防和控制措施，並於昨日（18日）在YouTube和Facebook上載。四段短片分別教觀眾如何正確洗手、如何正確佩戴口罩（包括不要蒸口罩）、如何清理家中排水管（定時倒清水入渠口、蓋好馬桶才沖廁等），以及由外地返港後14日強制隔離時需注意的事項等等。短片以生動的方式表達防疫知識，片長約一分半至三分鐘，並有英語、烏爾都語和尼泊爾語三個配音版本，而該會歡迎大家向身邊的少數族裔朋友分享，讓更多人知道正確的防疫知識。

融樂會防疫短片