【武漢肺炎】田北辰邀何栢良品質檢定口罩　再捐予團體向長者派發

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情蔓延，坊間口罩短缺問題亦未見紓緩，市民為了搜羅口罩不惜四出奔走。立法會議員田北辰自1月起便開始在全球各地搜羅口罩，在捐贈社福機構前，更會邀請港大感染及傳染病中心總監何栢良作基本測試，確保口罩符合標準，希望能幫助有需要人士，解決他們燃眉之急。

口罩會經由不同的社會團體轉贈給有需要人士。 （田北辰提供圖片）

田北辰接受香港01訪問時表示，因目睹疫情下社會口罩供應短缺，故早在1月時已開始在全球各地搜羅口罩，上周化身成「工廠仔」，將3.5萬個口罩重新包裝分發入袋，捐贈予社區組織協會，讓他們集中人力將口罩派到給有需要人士手上。他又指，每次採購成功後，均會先向廠商取得樣本，再交由港大感染及傳染病中心總監何栢良檢視品質，例如將口罩剪開檢查，並作一些簡單防水測試，通過品質檢定後，才將該批口罩轉贈予有急切需要的社會團體，再交由他們分發。田北辰指，留意到最近每當有商店或機構有派發或售賣口罩的消息傳出，大批市民特別是長者會到場排隊，「長者是感染肺炎的高危人士，所以目前搜羅到的口罩，傾向優先派發給長者」。

重新包裝口罩 確保受惠對象自用

該批口罩本來50個一盒，經義工及其團隊在清潔的環境下，重新包裝成五個一包。田北辰指這是為了讓真正有需要的人士取得自用，而非作其他用途，「如果以一盒五十個地派發，有些人或非自用，所以傾向每次派發少量，以幫助更多群眾」。他打算每星期派發一次，單身人士限取一包，家庭則限取兩包，以助解決市民日常所需。

對於民間不滿政府在口罩供應短缺上未有完善安排，田認為這件事上政府較難處理，「因為政府要一視同仁，不能只派給一部分人，而忽略其他，政府亦難以一次過拿出數百萬個口罩派發」。他續指，在疫情肆虐下，社會上需要更多有心人自發互相幫忙，「他們的善舉可以填補政府這個漏洞，做一些政府做不到的事情」。