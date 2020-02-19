【武漢肺炎】沙田石頭公園現蝙蝠屍　區議員急以1:50漂白水噴灑

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，有指蝙蝠是病毒宿主，令不少市民對蝙蝠產生恐懼。今天（19日）下午，沙田石頭公園出現了一隻蝙蝠屍體，街坊與區議員發現後，已即時通知康文署、食環署及警方到場處理。據區議員指，該公園的樹上一直都有數隻蝙蝠棲息，呼籲街坊不要干擾自然界，只要做好個人衛生就已足夠。

位於沙田乙明邨和沙角邨之間的石頭公園，今天下午約3時，有市民在地上發現一隻蝙蝠屍體。據了解，該處近出口的樹上一直有數隻「陀地」蝙蝠棲息。當區區議員丘文俊指，今次是該處首次出現蝙蝠屍體，但活的蝙蝠則常見，「平時黃昏都有喺度飛」。他表示，獲街坊告知後，已即時協助通知康文署及食環署處理，而康文署人員到場後又再通知警方。

區議員稱街坊更緊張口罩貨量

丘續指，街坊對今次事件沒有特別擔心，「過往公園都不時有發現雀屍，佢哋今次都係平常心看待，反而我比較緊張，攞咗支1比50嘅漂白水過去噴」。他又表示，相比起來街坊更緊張「幾時有口罩到」，「相信大家唔會去食（蝙蝠）、唔會去干預自然界嘅動物，所以做好個人衛生及家居防疫措施，慎防社區爆發」。

根據漁護署資料，本港屋苑、公共休憩場所見到的蝙蝠，多為「短吻果蝠」。牠們會寄身在植物之中，如用蒲葵或大絲葵的葉結巢。牠們雖是哺乳動物，但亦能傳播花粉及散播種子。