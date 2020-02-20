【武漢肺炎】田生地產一連三日指定地點派口罩　領取需出示長者咭

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新冠肺炎疫情持續緊張，口罩供應仍未恢復正常。有地產公司宣佈，一連三日分別在三區向長者派發口罩，以解燃眉之急。

田生集團早前在其網頁宣佈，從印尼搜購12,000個口罩到港，打算在本月20日至22日，分批向65歲以上的長者派發。（田生地產網頁圖片）

田生集團早前在其網頁宣佈，從印尼搜購12,000個口罩到港，打算在本月20日至22日，分批向65歲以上的長者派發。首輪於今日上午11時30分，在九龍城福佬村道71號田生地舖派發4,000個口罩，名額800個。第二輪將於明日（21日）上午11時30分於深水埗楓樹街黃竹街遊樂場（變電站旁）派發4,000個口罩，名額同樣是800個。第三輪將於周六（22日）上午11時30分在大角咀棕樹街晏架街交界派發4,000個口罩，名額亦是800個。 田生提醒前往領取口罩的人士，取籌時需出示長者咭或身份證，每人限取一包（五個口罩），該批次的口罩屬印尼Trasti三層防BFE貨，先到先得，送完即止。

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領取詳情：

日期：20/2至22/2

名額：12,000個口罩，限取口罩一包(5個)

資格：65歲以上長者(需出示身份證或長者證)

第一輪

日期：2月20日(四)

時間：上午11時30分

地點：九龍城福佬村道71號田生地舖

名額：派發4,000個口罩予800名長者

備註：800名，先到先得

第二輪

日期：2月21日(五)

時間：上午11時30分

地點：深水埗楓樹街黃竹街遊樂場(黃竹街變電站旁)

名額：派發4,000個口罩予800名長者

備註：800名，先到先得

第三輪

日期：2月22日(六)

時間：上午11時30分

地點：大角咀棕樹街晏架街交界

名額：派發4,000個口罩予800名長者

備註：800名，先到先得

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