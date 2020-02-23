本港新型冠狀病毒的疫情持續，元朗區議員張秀賢今日（23日）表示，接獲Grand YOHO管理公司的通知，3座中層業戶的一名家人的新型冠狀病毒的初步測試結果呈陽性反應，並正在醫院接受隔離治療。

元朗區議員張秀賢今日在facebook貼出一張由啟勝管理服務有限公司發出的通告，指服務處今日接獲一名3座中層業戶通知，指其一名家人已進行新型冠狀病毒測試，初步測試結果呈陽性反應，並正在醫院接受隔離治療。

加派人手助住戶開門及搭𨋢

服務處指，已安排清潔承辦商在第3座再次徹底清潔消毒大廈的公眾地方及設施，包括大堂、各樓層走廊、升降機、出入口門柄、大堂冷氣系統等，同時會在第3座加派人手，協助住戶開門及乘搭升降機。

服務處又強調，為進一步加強對業戶的保障，已即時多方面提升防疫措施。例如加強及加密清潔消毒屋苑內的公眾地方及設施，定期以1:49漂白水或其他具同樣功效之消毒物料清潔升降機按鈕、扶手梯帶、出入口門柄等經常觸摸的公眾設施；於各座住宅沖廁水缸放置漂丸，使單位沖廁水有消毒效果；在業委會的同意下，為所有進入屋苑的訪客探熱，以及在各主要出入口增設酒精搓手液供人消毒雙手，如發現有人發燒，服務處會強烈建議有關人士盡快求醫，並立刻通知有關單位的業戶，如果業戶仍同意讓其進入，服務處亦會確保有關人士已佩戴口罩。服務處亦會派員加強清洗、檢查及維修保養空氣調節系統，以確保通風系統之最佳效能，亦會在大堂擺放消毒地毯，以及確保服務處所有員工當值前，均須量報體溫，當值時亦必須佩戴口罩。