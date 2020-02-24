【武漢肺炎】康泰加強防疫措施　轉贈一萬個口罩予社福機構　

武漢肺炎疫情日益嚴重，坊間口罩短缺問題亦未見紓緩，市民依然需要四出搜購。有見及此，不少人士和機構在全球搜羅口罩後，捐贈給有需要的社福機構，再讓他們分發給有需要的人士。日前，康泰旅行社在全球搜羅成功後，在上周五（21日）轉贈一萬個口罩給不同社福機構。

日前康泰旅行社轉贈一萬個口罩給社福機構。（康泰旅行社提供圖片）

康泰旅行社表示，因為市面上的口罩供應仍然短缺，過去一段時間，他們特意從世界各地搜購口罩，給予同事及客人使用，再將餘下的轉贈其他社福機構，讓其派發予有需要人士。「在21日早上及晚上，我們分別轉贈了各5,000個口罩予保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心，以及香港明愛作派發給有需要人士。」

每日提供兩個口罩予每個員工

除了轉贈口罩給社福機構外，康泰也制定了一系列防疾措施去應對疾情。康泰表示：「我們會提供每日兩個口罩給上班同事使用，每天也要測量體溫，匯報主管，亦會提醒員工要注意個人衛生。」此外，康泰增設「健康申報機制」，任何員工曾到訪中國內地或外遊記錄；曾接觸懷疑感染者或所居住大廈確診感染個案，都必須向各公司申報。在顧客方面，康泰指，「每位團友，我們每天也會派發一個口罩，供他們使用。」而在2月14日後報名的旅行團及自由行客人，皆可免費獲得「平安保和旅遊綜合保險」，例如在海外因武漢肺炎就醫、住院及回港後的強制隔離均有提供津貼。同時，康泰承諾所採用的旅遊車及餐廳食肆會加強清潔消毒，並進餐時會提供足夠的公匙公筷，以保障員工和顧客的安全。