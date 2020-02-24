九巴275R延長路線至烏蛟騰　方便市民假日郊遊

新型冠狀病毒肺炎影響下，市民都減少外出，亦有部分市民選擇行山，遠離市區吸收新鮮空氣。大埔烏蛟騰、大尾篤、新娘潭等向來深受行山客歡迎。昨日（23日），來往大埔墟鐵路站及新娘潭的275R巴士路線開始延長至烏蛟騰，以往市民依賴專線小巴進出烏蛟騰，在新巴士路線出現後，以後市民進出烏蛟騰郊遊將更方便。

令市民毋須只依賴小巴

新民主同盟大埔怡富區議員任啟邦指，新路線可以方便市民進出烏蛟騰，他指,「以往只有小巴供市民前往烏蛟騰，而小巴的載客人數有限，一隊行山小隊已令一輛小巴爆滿。據我所知，275R是單層巴士，連同站位能容納60個人，是約三至四輛小巴的數量」。任續指，「在兩三年前，區議會便提出想延長路線，當時他們都很贊成，惟前往烏蛟騰的道路是堀頭路，附近亦有停車場，使巴士難以在該位置轉頭。現在這個問題解決了，巴士延長線也落實，在昨天正式啟用」。

需九巴員工引導乘客上車 區議員促運輸署改善

雖然275R的延長路線能方便市民，但任認為運輸署在規劃方面可以做得更好，「目前由烏蛟騰回去大埔墟的中途站 ——新娘潭卻是沒有站。現在是九巴外勤員工在新娘潭燒烤站附近，非正式地引導九巴司機和讓乘客上車」。他解釋道，「當初早已規劃新娘潭是其中一個站，但現在卻沒有了。雖然有九巴職員在地協助市民，但九巴也沒可能長期派員，巴士可能會因此而『飛站』。市民可能要前往前或後一個站，才可以成功上車 ，過程要多浪費十多分鐘，加上在新娘潭訊號本來就收得不太好，不能上九巴App，分分鐘會令市民錯過班次，又要花時間再等。」他希望未來運輸處可以規劃得更好，不用像現在又要等待他們批回站位，減少市民的不便。