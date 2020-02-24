由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，除了時刻洗手保持清潔，不少人會使用酒精搓手液消毒雙手。不過，近日不少人都發現，雙手皮膚除了開始乾燥、龜裂，更疑有紅腫、敏感，甚至有「主婦手」和濕疹等症狀出現。有皮膚科醫生指，酒精搓手液有基本保濕成份，但亦會損害皮膚的屏障，另一名醫生則指，近月病人手部出現濕疹的情況增加了六、七成，呼籲大家不要過量洗手，在清潔雙手的同時也要留意保濕。

濕疹人士易出現紅腫脫皮

皮膚科專科醫生侯鈞翔指出，市面上的酒精搓手液大部份都有基本保濕成份（例如甘油），能持久地保護皮膚，但由於酒精濃度高（約70%），因此使用時殺菌之餘，也會帶走皮膚的脂肪及一些組織成份，對皮膚的屏障會造成較大傷害，「對本身有濕疹、過敏體質傾向嘅人士嚟講，用後或會出現紅腫、脫皮等情況」。侯醫生指，疫情期間注意手部衛生是必須，但有些人誤以為酒精濃度愈高愈好，他並不同意，「有啲人覺得直接用酒精搓手會好，但其實好快揮發，亦唔似搓手液咁有護膚成份，對隻手會好傷。」

因手部濕疹問題求診人士大增

除了手部有傷口時不可使用酒精，侯醫生也不建議使用番梘洗手，建議選擇酸鹼度與皮膚類近的洗手液，提醒洗手時要將指、掌、罅都清潔乾淨。如雙手皮膚出現乾燥，應予以適當保濕用品呵護；又指若長久沒有處理，這些輕微的皮膚問題有機會轉變為慢性主婦手或掌枕皮炎，屆時復元周期亦將更長。

皮膚科專科醫生陳厚毅則指，近月因手部濕疹問題前往求診的人比平日多了六、七成，他認為與市民洗手次數增加或多了使用酒精搓手液有關。他表示，過密使用酒精搓手液或會令皮膚痕癢、紅腫甚至流膿，而洗手的效果比使用搓手液佳，因此建議在情況許可下都多用水洗手。除此之外，陳醫生亦提醒要留意保濕，「有啲人會以為搽咗潤膚膏容易有細菌，但其實唔會，反而可以減低皮膚敏感的情況出現」。



陳醫生又指，選擇產品時亦要注意，潤膚膏應選沒有太多香料、防腐劑的產品，酒精搓手液的濃度應為60至80%，「明白香港人精神壓力大，但都唔使不要過量洗手，要特別注意嘅係進食前或接觸外物後要消毒，但如果喺屋企，其實唔使話要時時去洗」。