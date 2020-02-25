【武漢肺炎】行遍日本200間藥房撲物資　港女：信港人打贏持久戰

武漢肺炎疫情持續，近日市面上的防疫用品供應雖然略有增加，但一些基層人士仍是難以買到。形容自己只是「一名普通市民」的Emily，上月底在「口罩荒」最嚴重之際赴日，將3,000個口罩帶回香港，派給有需要的人。到了現時，她仍是每天獨個兒駕車四出奔走，幾乎是不眠不休地走遍18區，將不同防疫物資送上門。 這一個月以來，Emily見過不同背景的人因為沒有物資承受種種苦況，當中一班「唔上唔落」未能獲得援助的市民令她最為心痛。但她堅信，「憑着愛會有出路」，「希望香港人身體同精神都一樣健康，可以打贏呢場持久戰！」

Emily協助的對象之中，有長者、孕婦、醫護人員及少數族裔人士。 （Emily Tai 派口罩fb專頁圖片）

這數月以來，香港市民為了購買防疫物資不惜通宵排長龍，「兩盒thx」的背後，是笑中有淚。從事市場營銷的Emily，上月30日與家人飛往日本，在三日兩夜內租車走遍200間藥妝店、共買了3,000個口罩回港。「當時香港嘅口罩供應十分惡劣，仲未有舖頭、組織會派口罩，亦未有自己生產嘅口罩，政府都冇相關政策配合」，單純因為「睇唔過眼」，Emily開設了Facebook專頁「Emily Tai 派口罩」，讓有需要的人士聯絡她索取物資。

理念來自電影《讓愛傳出去》

Emily指，行動的理念或多或少源於電影《讓愛傳出去》。 故事講述一個小男孩想出一個計劃，自己先去幫助三個人，但不要他們回報，而要他們再各自去幫助三個人，希望能夠藉此改變世界。「個page一開其實已經有幾百人send訊息過嚟，然後成個過程鼓勵咗好多人做，之後有好多人都送物資畀我哋幫手送出去。」她表示，至今接觸了約1,000人，已派出四五千個口罩，即使近日防疫物資供應似有穩定下來的趨勢，但她認為仍是不夠。

最憂心病患者物資短缺

過去的三個星期，Emily每天只睡兩、三個小時，每天忙於處理Facebook上收到的訊息，登記資料後再出車，遊走港九新界各地將物資送到申請人的府上。對象之中，有長者、孕婦、醫護人員、少數族裔人士，但最令Emily痛心的，是一班「唔上唔落」的人。「例如有啲病患者，佢哋唔係話下一秒就會死咁嚴重，但係就因為咁冇社工、組織幫手跟進，其實係叫天不應叫地不聞。」

慨嘆港人需關注精神健康

她以早前遇到的一個單親媽媽為例，「有個帶住個六歲小朋友、住喺劏房嘅媽媽，凌晨一點幾同我哋講佢想自殺，咁我話，你冇口罩不如我拎啲過嚟啦。去到佢樓下，佢已經係喊晒咁等緊我哋，同我哋講佢忍唔住係咁打個仔，但佢自己其實又好心痛。」

Emily指，用了很長時間才令該名婦人冷靜下來，事後婦人更煮麵，裝進環保盒讓她帶走。婦人處於劣勢仍倒過頭來關心Emily，令她更加深信行動的理念正確，而事件亦令她想到，疫情之下除了要對抗病菌，香港人的精神健康也值得關注，「如果香港人精神狀態係良好嘅，之前唔會咁恐慌周圍掃貨......就算現時物資供應冇咁緊張，大家心理上其實冇復原得咁快。」

單人匹馬當運輸兵捱出病

單人匹馬當「運輸兵」的Emily，這兩天在網上表示因患了上呼吸道感染，需要留家休息；她形容，現時家中有大量由有心人士送贈的物資未被送出，猶如一個大型貨倉。因此她希望在未來Facebook專頁能有「自助配對」的功用，由受助人先留言求助，再由捐贈人回覆和郵寄送出物品。她強調，捐贈不可收取任何金錢或利益，希望透個這個方式能以眾人之力互相扶持。