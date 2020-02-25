本月12日，本港第50宗確診感染新型肺炎的51歲男子，居住於長安邨安濤樓。 24日晚上，葵青區長安區議員張文龍前往長安邨安濤樓，向訂購抗疫物資的住戶派發酒精搓手液時，被保安員阻攔，稱「上司落指令唔畀張文龍議員入大廈」，但沒有交代實際原因。有長安邨居民批評法團及保安公司，不容許張文龍議員派發抗疫物資，「係政府凌駕人道救援」。

保安阻區議員上樓 「上司命令唔畀佢上」

長安邨安江樓居民King表示，24日晚上，他陪同區議員張文龍前往安濤樓派發居民訂購的物資時，甫進入大廈大堂，便遭保安員攔截，保安對他們稱：「唔畀上去。」他們表明上樓目的後，保安仍拒絕讓張文龍上樓，他們再問對方，外賣員及郵差可否上樓，保安員表示「可以」，其後又取出保安公司發出的文件指，「上司命令唔畀佢（張文龍）上」，但沒有交代實際原因。

事件引發居民不滿，最終有安濤樓居民以住戶訪客形式，帶領張文龍上樓，事件方告一段落。同時，安洋樓的大堂內亦貼出一張長安邨業主立案法團發出的手寫通知指：「24、25、26（日）三天，不給張文龍議員，或張文龍的助理進來給街坊派消毒藥水或清潔用品。」又要求所有當更職員「務必遵守」。但當張文龍在安濤樓派發完畢，前往安江樓派發時，卻沒有保安員前來阻止。

保安公司稱街坊需自行落樓交收

居於安海樓的Terrence事發時亦在現場，他指由於安濤樓已有住戶確診，街坊均十分憂慮，在得悉張文龍無法進入大廈後十分憤怒：「佢哋係最渴望得到呢批抗疫物資的人，法團唔畀張文龍入去，即係唔畀人救，居民覺得：『咁你即係想我死啫！』」

其後忠信警衛有限公司長安邨負責人向居民表示，街坊如有訂貨，需自行落樓交收；又要求街坊不能帶太多人上樓，事前需要申請。Terrence質疑在此之前，外賣員及郵遞均可以上樓，「點解𠵱家唔得？」他批評法團今次做法是政治凌駕人道救援，「安濤樓已經成為疫廈，現時最迫切應該係抗疫，不應牽涉太多政治」。

居民批法團濫權

King稱明白法團不想牽涉太多政治色彩，「但今次唔畀張議員上樓，係政治行先，並非將街坊的生命安全放在首位，屬濫權」。根據《建築物管理條例》第344章29A規定，只要管委會委員真誠地及以合理方式行事；及有關作為是由法團或該委員代表法團，在行使或本意是行使條例授予法團的權力時作出的，或在執行或本意是執行條例委以法團的職責時作出的，則毋需承擔個人法律責任。King認為「條例是漏洞，令法團有機會濫權，需要修改。」

張文龍（左）指有太多街坊訂購防疫物資，擔心排隊領取會增加傳播風險，故希望上樓派發。 (資料圖片)

法團：保安理由不批准區議員上樓

《香港01》記者致電長安邨業主立案法團主席李惠棠，詢問為何不容許張文龍進入屋邨大廈時，他只回應「唔方便接受訪問」便掛線；法團副主席周文卿則指，張文龍沒有清楚交代詳情，加上有委員誤以為活動涉及銷售活動。25日下午，長安邨業主立案團發聲明指，張文龍議員上樓是由於事件涉及現金交易，加上基於保安理由，以免有不法之徒乘機進入大廈犯案或傳銷，又指過往沒有個別人士上門分發物資的先例，故不批准其申請。

另一長安居民Ethan（化名）不滿意法團的解釋，認為如果擔心保安問題，「可以叫保安跟上樓」。對於法團在聲明中表示「委員會對免費派發防疫物資絕對支持」，他認為「如果支持派發物資，法團可以從旁協助，而非指名道姓地阻止「張文龍」議員及其助理。」

區議員：有提供基本資訊

張文龍議員表示，有500戶長安邨居民透過他訂購酒精搓手液等抗疫物資，「由於太多人購買，擔心叫他們排隊領取有人群聚集，會增加感染風險，故決定上門派發。」他於22日去信法團，申請自24日起，一連數天將會前往各大廈派發物資，「我有詳細列明派發時間及日期，更講埋會有15個義工分小隊上門派發。可以話基本應有的資訊都有，但好可惜法團最終都係唔接納」。