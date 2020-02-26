【武漢肺炎】社福機構派二萬口罩予少數族裔婦女　接受網上登記

新型肺炎疫情下物資短缺，市民瘋搶口罩，各社福機構均四處搜羅口罩，派給有需要人士。關注弱勢社群及婦女平權的君文化有限公司會於周六（29日）在佐敦西貢街公園，以預先登記的形式，向少數族裔婦女派發二萬個口罩，每人五個，有剩餘則接受現場排隊領取。

君文化發言人表示，公司理念是支援弱勢社群，並爭取婦女平權，故決定向少數族裔婦女派發口罩，「因為她們在家庭中地位往往較低，在全城口罩荒下，她們更是求助無門，希望活動可以為援助她們渡過難關」。

機構將會於周六（29日）下午3至5時，假佐敦西貢街公園向四個關注本地少數族裔婦女權益的機構，即JUNS HK、Musubi HK、Caritas Community Centre（Kowloon）、IBEC，派發共二萬個口罩，每人五個。

發言人指，為免引起混亂，機構會接受網上登記，獲確認人士可於指定時間前往西貢街公園領取口罩。「二萬個口罩分成四千份，每份五個，據受惠機構的數據顯示，現時有約三千人登記」。她指現時仍歡迎少數族裔婦女於網上預先登記。機構在派發完已登記人士若有剩餘口罩，則接受即場排隊領取。