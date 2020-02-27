【新冠肺炎】街坊長戴口罩勒痛耳背　區議員團購甚麼來解決？　

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，市民外出時都會戴上口罩防止交叉感染。不過，長時間佩戴口罩之後，不少人都會出現耳朵疼痛的情況。為了解決這個問題，日前大埔區區議員周炫瑋聯絡了皮革小店，為街坊團購特製的口罩皮帶，戴上後口罩便不會勒住耳背，經他試用後亦認為十分有用。不過，由於口罩皮帶是全人手製作，數量有限，店主表示，已連日趕工應付客人需求。

近日走在街上，會見到人人都戴上口罩。大埔區區議員周炫瑋指，不少街坊和他自己都在戴口罩時耳背位置感不舒服，剛好在網上見到皮革小店「Ryz.Leather」製作了口罩皮帶，因此決定在Facebook上試辦團購。「今次冇限到係淨係自己選區嘅人先可以買，出post後都好多市民受街坊留言想要！」但他表示，因皮帶屬全人手製作，小店難以大量生產，因此初次團購數量只有50條，並已在短時間內宣告名額全滿，但下星期初將有另一批皮帶可以訂購。

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設計這款口罩皮帶、「Ryz.Leather」負責人楊先生指，會有這款產品，全因太太是一名在日間護理中心工作的註冊護士，「因為太太都需要長時間戴口罩，所以就想整樣嘢幫下佢......都試咗幾個版本，最後覺得咁整最舒服。」楊先生表示，他另有正職，每條口罩皮帶都由他一人在工餘時間人手製作，近期亦不斷趕工，至今完成了約300條皮帶。他又指，早前收到周炫瑋的聯絡後，他亦將皮帶以成本價25元售出，希望能幫助街坊在疫情之下減輕困擾。