【新冠肺炎】中國學者指龜類是潛在宿主　動物團體憂出現棄龜潮

有中國學者昨日（28日）發表論文指，龜類可能是將新冠病毒傳播給人類的潛藏宿主。本港有動物團體擔心，論文刊出後會引起嚴重的棄龜潮，指目前並未有足夠證據證實龜類能傳播病毒，呼籲主人切勿胡亂棄養龜隻。

世界衛生組織（WHO）日前公布，蝙蝠有可能是武漢肺炎的源頭宿主。而中國亦有學者指出，蛇及穿山甲則或是潛在中間宿主。昨日，湖北醫藥學院附屬人民醫院的劉龍聯合廣州暨南大學吳建國課題組更在《醫學病毒學雜誌》上發表論文稱，西部錦龜、綠海龜及中華鼈等爬行類動物，亦可能是新型冠狀病毒的潛在擴展宿主。不過研究又補充，上述結果仍需進一步研究來確認。

香港兩棲及爬蟲協會動物福利部義工Victor擔心，研究公開後，有寵物主人會因此棄養龜隻，出現大量棄龜潮。「平日的龜隻棄養問題已經十分嚴重，擔心因此雪上加霜。」Victor強調，研究指龜類可能是病毒潛在宿主的指證仍有待證實，勸喻市民無須過於驚恐。



Victor補充，龜主人在疫情期間可減少與龜隻外出散步，避免在戶外染上病毒，而且接觸龜隻前後應洗手，保持個人清潔衛生。他又指，主人更應定時清理龜隻的居住環境，如定時更換水龜缸內的水，減少細菌滋生等。