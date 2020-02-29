【新冠肺炎】手作人製700個布口罩派發長者及基層：延長口罩生命

新型冠狀病毒（武漢肺炎）繼續肆虐，防疫用品搶購潮於近日漸趨緩和。不過一眾基層及獨居長者的防疫用品儲備仍然令人緊張。有手作人聯同60個義工，聯手縫製超過700個布製口罩套，並與明哥餐廳「北河同行」合作，未來陸續向基層及有需要人士派發，望有助他們解決燃眉之急。

多名義工趕製布口罩。（ Arts Cowork - 守藝人合作空間FB照片）

贈送布口罩行動由「守藝人合作空間」與「北河同行」聯合舉辦，未來陸續向有需要人士派發自製的布口罩套。守藝人合作空間負責人陸小姐指，由於目前的所需用作免費飯券的資金仍未足夠，故打算出售由義工縫製的布製口罩套，如有人贊助一定數量的飯票，亦可獲贈口罩套一個。

陸小姐在24小時內招來約60位義工，當中有在大專學院任教設計的老師，以及有過去在紡織工廠當過打版師傅的專業人士，並由一位布藝老師設計布口罩的紙樣，以快乾為特點，再由義工在7日間，縫製出超過700個布口罩套，「縫製好的口罩，經消毒、洗乾淨，再由高溫燙過，然後入袋啤好。」

陸小姐表示，上月防疫用品資源緊拙，眼見有長者及基層人士一罩難求，故冒起製布口罩的想法。加上她過去在創作時有不少布料剩下，於是招募起不同義工，一起合力製作布口罩，望能解決燃眉之急，「對於獨居老人及基層來說，每4個鐘用一蚊都嫌多，有人可能因為口罩成本貴而不願戴，或一個口罩使用多日，希望藉布口罩套，能延長口罩生命，他們會更加會願意戴。」