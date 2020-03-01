【新冠肺炎】迄立香港逾百年　遇炸彈歷疫情　灣仔錫克廟見證時代

面對炸彈與疫情，錫克教徒緊握聖經：「拜神最重要，病毒都唔驚，我哋有信心，唔會有事！」（鄧詠中攝）

跑馬地厚德里錫克廟重建地盤2月29日發現二戰時期炸彈，警方緊急疏散約300人後，包括在錫克廟內信徒。共1430頁、約2呎長的錫克教聖經Guru granth sahib ji第一時間被帶離廟，重建計劃負責人Gurdev Singh明言：「我哋（錫克教徒）當聖經係神。」平日聖經一定要放置頂樓供奉，不得與人同住，只有在清晨4時半崇拜開始取出讀經，晚上8時收好。因應疏散，聖經昨日取離廟宇，在職員家中頂樓暫放。入教後，教徒得神職人員許可下，可取聖經讀經。

聖經即神 撤離時立即帶走

厚德里並非第一次發現戰時炸彈，2014年2月6日個一個酒店建築地盤，亦發現美式US Navy M-66型炸彈，直徑24吋、長67吋、重2,000磅，當時Singh將聖經帶回家暫放。灣仔錫克廟為二級歷史建築，2018年獲屋宇署批准拆卸重建，Singh表示受重建影響，廟宇面積暫時減少約三分一，現時將完成打樁，預計2021年初完成重建，屆時將提供住宿及幼稚園等設施，

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堅定宗教面對肺炎

鍚克教信徒主要為印度人，亦有香港人前來參與儀式。Singh指受肺炎影響，「香港人（信徒）冇乜點少到，但好多印度人返咗鄉下，學校未開，好多人住緊印度。」前來崇拜的人減少不足十分之一。他說，廟內一直注意清潔，一旦進廟宇便要洗手洗腳，內裡不可吸煙，不食肉。鍚克廟提供免費午餐，信徒用餐前後均洗手，「多洗手，預防病毒。」

他解釋印度人幾乎每日拜神，面對武漢肺炎「拜神最重要，病毒都唔驚，我哋有信心，唔會有事！」廟內有通告，提醒人們不要擁抱或握手，但他澄清與肺炎無關，「因為有聖經喺度，我哋叫人唔好喺度攬。」