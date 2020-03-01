新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情擴散全球，韓國、日本、意大利、美國等地近日都出現民眾搶購日用品情況，同類搶購潮早前亦在香港上演，超巿的白米、廁紙被搶購一空，而在穩定供應下，近日本港市面搶購潮已暫緩。 《香港01》記者今日（1日）巡查九龍區多間超級市場，見到貨架塞滿廁紙及白米，連令女士最憂心的衛生巾亦供應充足。有在超市選購日用品的家庭主婦認為，早前的搶購潮源自恐慌，亦有人質疑政府反應過慢，無法穩定民心，形容抗疫行動是「市民拉着政府郁」。

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記者今午走訪多間九龍區超級市場，包括土瓜灣及慈雲山的超市，發現大部份貨架已放滿貨品。白米、即食麵、廁紙、衞生巾等供應充足，再無人群搶購，顧客只選購日常需要份量的貨品，有人笑言：「終於唔使搶。」

顧客李太與女兒今午到超級市場購入廁紙，她指早前搶購的情況誇張，「自己沒有搶，過年前已買入足夠的紙和米」，她認為早前的搶購潮是源於傳言製造恐懼，令大眾恐慌。

李太指當時並不擔心白米缺貨，因並非所有白米產地為中國，但承認自己亦曾擔心廁紙會否因工廠停產而缺貨，故當時曾思考應否補購，但當時貨架全空，想買也沒貨。

另一位買米的顧客黃小姐笑言，「當日買米時，剛好遇上搶購潮，自己也順利買了一包米，及後已毋須補購」。她指，每個人當時搶購三、五包白米囤積，有機會令其他人買不到，「反而平常心，大家都會有物資」。至於廁紙，她指過年時已備儲貨，加上自己是一家三口的小家庭，每次買兩、三條廁紙已足夠，所以當時並無加入搶貨潮。

不過，她認為政府需要為市民恐慌負責。她直指政府對疫情反應過慢，無法穩定民心，「政府應該要站在市民面前，而非站在市民後面，現在是市民拉着政府郁」。